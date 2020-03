“Nunca ha habido un incidente documentado en el que el virus del Covid-19 se haya transmitido a través de un periódico impreso, revista, carta impresa o paquete”, escribió Earl J. Wilkinson director de la International News Media Association, en una publicación, el 23 de marzo, luego de haber recibido una serie de preguntas sobre el tema.

La pandemia del coronavirus ha desatado una ola de fake news que desinforman, distorsionan la realidad y generan preocupaciones sobre las sociedades que desvían la atención sobre los temas centrales. La Asociación Internacional de Medios (INMA, por su sigla en inglés) ha decidido poner fin a esos rumores para que los lectores, voceadores y todos los que trabajan en la industria editorial se tranquilicen.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas, incluyendo un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, el coronavirus puede permanecer un mayor periodo de tiempo en superficies no porosas; pudiendo permanecer hasta tres días en superficies como plástico o acero inoxidable. Los estudios iniciales también han mostrado que la fuerza del virus disminuye ante la exposición del aire.

Los procesos de imprenta de un periódico o una revista ayudan a que se vuelvan una superficie mucho más esteril. El virólogo George Lomonossoff dijo en una entrevista a la BBC Radio de Escocia que “los periódicos son sumamente esteriles por la forma en que son impresos y el proceso que tienen. La gente ha comido desde siempre el tradicional fish & chips por esa misma razón”.

¿Cómo están reaccionando las organizaciones de medios?

Earl Wilkinson considera que han habido varias reacciones de parte de las organizaciones de medios para calmar los miedos.

De acuerdo con el director de la INMA, las distintas redacciones están dotando a sus repartidores con toallitas, gel antibacterial, y hasta guantes y mascarillas para los voceadores –aunque más como una forma para tranquilizar a los lectores que otra cosa. También

El Wall Street Journal publicó recientemente un material para explicar cómo es su proceso de impresión automatizado y un bajo riesgo a la posible exposición de un virus.

Finalmente, las redacciones están impulsando las ediciones y productos digitales de cada cabecera para quienes aún siguen con el temor.

