El 60% de las empresas tuvo que instrumentar el paro técnico como medida para evitar la propagación de Covid-19, afirmó el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella, al presentar los resultados de la Encuesta sobre el impacto económico generado por la pandemia.

En conferencia de prensa explicó que “el 93% de estas empresas reportan haber registrado algún tipo de afectación económica principalmente en la disminución de los ingresos; de estas empresas casi el 89% tuvieron que implementar algún tipo de medidas sanitarias en su distintos centros de trabajo y solamente el 7.8 reportan haber recibido algún tipo de apoyo para enfrentar la epidemia durante abril o mayo principalmente por parte del gobierno”.

Respecto al mercado laboral en abril del 2020 el 22% de las personas ocupadas -de quienes contestaron la encuesta- fueron ausentes o con suspensión temporal y de ellos el 93% se puede atribuir al efecto de esta epidemia, adicionalmente poco más del 30% de los ocupados no trabajaron las horas actuales.

También los trabajadores subordinados y remunerados que fueron suspendidos de su trabajo durante la contingencia sanitaria “el 39% recibió de manera completa su remuneración, pero el restante recibió solamente una parcialidad o de plano no recibió una remuneración”; de los 11.9 millones de personas de la población no económicamente activa que se clasifica como disponible para trabajar, es decir, un 87.1% de eso estuvo ausente de su centro de trabajo o tenía deseos de trabajar pero no buscó trabajo precisamente por esta pandemia.

De los trabajos temporalmente suspendidos el 46% fueron de trabajadores subordinados y remunerados, y el 53% fueron de los trabajadores independientes; y finalmente destacó que el 30% de las viviendas encuestadas reportó que algún integrante de esa vivienda perdió su trabajo y el 65% de esas viviendas manifestó que los ingresos de la vivienda disminuyeron.

