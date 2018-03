El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que quiere apresurar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Ustedes son la gente que lo puede hacer , dijo Trump a legisladores estadounidenses en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos hizo este exhorto, porque para acelerar la aprobación de los acuerdos comerciales, la legislación de ese país establece un procedimiento especial llamado Autoridad de Promoción Comercial (TPA), que requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado.

Durante más de 30 años, el Congreso ha otorgado la TPA para guiar a las administraciones demócratas y republicanas en la búsqueda de acuerdos comerciales.

La TPA no provee nuevo poder al Ejecutivo, sino que es un procedimiento legislativo, escrito por el Congreso, a través del cual éste define los objetivos de negociación de Estados Unidos y describe un proceso de supervisión y consulta durante las negociaciones comerciales.

El proceso para aprobar la TPA requiere 90 días y si se niega, las posibilidades de éxito de cualquier negociación disminuyen seriamente, ya que la administración en curso no puede garantizar que los resultados de la negociación serán aprobados por el Legislativo en sus términos.

Tengo muy serias preocupaciones sobre el TLC. El TLC ha sido una catástrofe para el país, nuestros trabajadores, nuestros empleos y para nuestras compañías que están dejando el país , dijo Trump a legisladores.

Trump expuso que quiere cambiar el TLCAN (NAFTA, por su sigla en inglés) para agregarle una f en referencia a la primera letra de la palabra fair (justo). Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá hacemos un nuevo TLCAN con una f extra en el nombre del TLC. ¿Saben qué significa? Comercio libre y justo. No sólo comercio libre, sino comercio libre y justo. Porque es muy injusto , agregó.

La TPA establece los requisitos del Congreso para que la administración notifique y consulte con el Congreso, el sector privado y otras partes interesadas durante las negociaciones de los acuerdos comerciales.

También define los términos, condiciones y procedimientos bajo los cuales el Congreso permite a la Administración celebrar acuerdos comerciales y establece los procedimientos para la consideración por el Congreso de los proyectos de ley para implementar los acuerdos.

En la Casa Blanca, Trump comunicó además a los legisladores que Wilbur Ross, nominado a secretario de Comercio, liderará al equipo de su país que renegociará el TLCAN.

Nacido en 1937, Ross es un inversionista estadounidense y exbanquero, conocido por la reestructuración de empresas que han fracasado en industrias como el acero, el carbón, las telecomunicaciones, la inversión extranjera y los textiles.

Dichos de Trump, retórica: Zapanta

En conjunto, IP de México y EU entregarán propuestas para TLCAN

Los empresariados mexicano y estadounidense entregarán en mayo próximo su propuesta y recomendaciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó el presidente y CEO de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, Albert Zapanta.

En el marco de una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Economía, señaló que han estado hablando con el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y en mayo vamos a poner frente a él nuestra propuesta de renegociación .

Dijo que México necesita acrecentar su labor de cabildeo en EU e instó a los legisladores a conformar un grupo, a fin de asistir a la reunión con el sector privado y congresistas estadounidenses, el próximo 23 y 24 de mayo en Washington.

En una eventual renegociación del TLCAN, sí hay y habrá mucha retórica. Pero un tratado de libre comercio que es bueno para todas las partes no puede ser frenado, hay que avanzar, porque cada año hay cambios, y no se puede cambiar está integración. Vamos a tener éxito, no va a estar muy fácil, porque hay cambios. Yo no sé todo, pero vamos a tratar de ayudar en este proceso , prometió.

Añadió que hay mucha retórica en el presidente de Estados Unidos, pero él está negociando, es todo. Yo hablé con él de manera directa y él está reconociendo que hay buenas relaciones con Canadá y México por el TLCAN, pero hay cambios .

Albert Zapanta advirtió que México y Estados Unidos tienen una relación comercial de muchos años, por lo que las economías de ambas naciones no se pueden separar, ya que se correría mucho peligro.

Agregó que México cuenta con bases y negociadores experimentados para tener éxito ante cualquier cambio del convenio comercial.

Por otro lado, el coordinador del PRI en la Cámara baja, César Camacho, pidió al gobierno federal que integre a senadores y diputados en el proceso de renegociación del TLCAN.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar al presidente Enrique Peña Nieto crear programas para incentivar el consumo de productos manufacturados en México así como la promoción al turismo mexicano. (Jorge Monroy, con información de Notimex)

rmorales@eleconomista.com.mx