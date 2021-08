La creciente llegada de turistas de Estados Unidos a México, sin ningún tipo de restricción, ocasionó que durante junio se captaran 1,977.9 millones de dólares por concepto de divisas, con lo que se superó en 0.1% la cifra de igual mes del 2019, y también fue la primera ocasión que se rebasan los datos prepandemia del Covid-19, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante el mismo mes, arribaron tres millones 121,312 turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos), lo que significó una baja de 20% respecto a junio de hace un par de años (la caída de mayo fue de 23.2 por ciento).

En junio, el gasto promedio que realizaron los turistas internacionales creció 59.5%, respecto al 2019, al pasar de los 253.7 a los 404.8 dólares, con base en los datos reportados este martes en las encuestas de viajeros internacionales.

Sin embargo, el mismo indicador de las personas que llegaron a visitar algún atractivo por vía aérea, segmento que representan el 84% de los ingresos totales, se incrementó a un menor ritmo: el 24.2%, al subir de los 912.9 a los 1,134.1 dólares.

Un día antes, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, destacó una vez más, en reunión con integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), la relevancia de que el gobierno mexicano no cerró las fronteras aéreas para evitar contagios, como lo hicieron otros países y que dicha medida ahora está ayudando a la recuperación del sector.

No hay estrategia, es inercia

En opinión contraria al funcionario, el vicepresidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Alejandro Zozaya, consideró que los resultados obtenidos en turismo internacional a la fecha son porque los estadunidenses (que representan el 82% de mercados emisores) no tienen mayores opciones de viaje y que una vez que se eliminen obstáculos para viajar, México perderá presencia por la falta de promoción y publicidad en el exterior.

“La recuperación que vemos ahora en México no es resultado de ninguna estrategia, no es para que se cuelgue las medallas nadie y quiera decir: mira qué bien lo estamos haciendo. La realidad es que México no tiene restricciones. EU tiene buenos números en vacunación exitosa y se han reactivado sus viajes, pero, sobre todo, no tiene muchas plazas a donde ir. No tienen la opción de los cruceros, solamente los cruceros tienen más turistas que el número de americanos que viaja este país”, comentó en rueda de prensa.

Desde su perspectiva, el hecho de no existir estrategia de promoción a nivel internacional durante la pandemia, y antes de ella por la desaparición del Consejo de Promoción Turístico de México (CPTM), tendrá como consecuencia que se perderá cuota de mercado en cuanto se reabran los países que dependen de los mercados internacionales, como EU.

“No haber hecho publicidad es un error”, dijo el integrante del WTTC.

Se acorta la brecha

Con las cifras dadas a conocer por el INEGI, en la primera mitad del 2021 se han captado 7,814.7 millones de dólares, lo que representa un aumento del 19.9% en relación a igual periodo del año pasado, pero las divisas aún están el 40% por debajo de lo reportado en el 2019.

Respecto a llegadas de turistas internacionales, entre enero y junio sumaron 13 millones 900,930, el 7.2% más que igual semestre del 2020, aunque todavía la cifra es el 36.9% inferior a la registrada en el 2019, previo a la pandemia.

Con base en cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las principales rutas internacionales a México durante el primer semestre del año son: Dallas/Fort Worth-Cancún, Houston- Cancún, Chicago- Cancún, Los Angeles-Guadalajara, Miami-México y Denver-Cancún.

Para el empresario Alejandro Zozaya, la degradación a la autoridad aeronáutica de México por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de EU, a finales de mayo, no impactado en una reducción de turistas porque las empresas norteamericanas están absorbiendo los crecimientos y eso, finalmente, ayuda al sector, aunque afecta a las aerolíneas locales.

