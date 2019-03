transacción ascendió a 71,000 MILLONES DE DÓLARES

Disney cierra la compra de activos de Fox

Walt Disney Co cerró la compra de activos de cine y televisión de Twenty-First Century Fox Inc por 71,000 millones de dólares, lo que le permitirá a su próximo servicio de transmisión de video ofrecer una variedad de contenido popular para competir contra Netflix Inc.