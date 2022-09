DiSí Operaciones brinda liquidez inmediata a las empresas

Se estima que 47 por ciento de las empresas mexicanas tienen un riesgo de falta de liquidez y financiamiento, lo cual les permite mantenerse operando, pagar el capital de trabajo, pagar créditos bancarios e intereses, además de incrementar la eficiencia operativa y pagar a proveedores, de acuerdo con un estudio de KPMG.

Esto obedece en parte a que los proveedores están forzados a dar plazos de pago a los clientes –los cuales pueden tardar 60, 90 o hasta 120 días en ser cobrados, por ejemplo–, mientras que al capital de trabajo se le debe pagar a la semana o a la quincena, lo que genera una brecha de liquidez negativa.

Pensando en una solución a este problema es que surgió DiSí Operaciones, una plataforma digital mediante la cual, las empresas pueden facturar y cobrar de manera casi inmediata, y sin necesidad de esperar a que un cliente les pague, además de poder convertir en efectivo las cuentas por cobrar de una empresa.

De acuerdo con Claudio Kandel Montefiore, Director de DiSí Operaciones, “las empresas sin liquidez no tienen oxígeno”, no pueden operar debido a su falta de recursos e inclusive, algunas de ellas se han visto forzadas a cerrar “no porque no hayan vendido, sino porque no han cobrado”.

El directivo explicó que DiSí consiste en un servicio que adelanta el dinero de las cuentas por cobrar a los empresarios con el objetivo de que ya no tengan faltantes de liquidez para que puedan cubrir sus necesidades operativas en lo que esperan la cobranza.

Claudio Kandel, Director de DiSí Operaciones.

La solución financiera funciona mediante factoraje electrónico que permite que las empresas accedan al dinero de sus ventas a crédito, el cual únicamente requiere de seis días para ser aprobado, luego de lo cual tanto la línea de crédito como el flujo de efectivo estarán disponibles para el negocio.

“Nuestra solución es una solución tecnológica financiera. Nosotros salimos al mercado y nos fondeamos o con capital propio, y generamos esta bolsa de dinero que está metida para poder fondear estas facturas”, según Kandel Montefiore.

Todo el proceso se lleva a cabo 100% en línea mediante un servicio personalizado de excelencia, que facilita que los trámites y los tiempos de respuesta sean ágiles, además de que el dinero puede estar disponible el mismo día de la aprobación del crédito.

Lo anterior también representa una diferencia en comparación con la oferta financiera tradicional –como podría ser en el caso de solicitar un crédito a un banco–, ya que DiSí, gracias a la tecnología, puede tener una amplia expansión geográfica, además de procesos simples y fáciles de entender.

Crear una cuenta en DiSí Operaciones es tan fácil como registrarse, completar un perfil y facturar para cobrar el mismo día. En la página de DiSí también es posible responder a un cuestionario que evalúa si una empresa requiere de esta solución, así como acceder a un simulador que calcula el monto a recibir sobre el valor de una factura por cobrar.

