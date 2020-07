Las reglamentaciones uniformes del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) detallan la forma en que se medirá el Valor de Contenido Laboral (VCL) en las reglas de origen del sector automotriz.

Actualmente el VCL es de 30%, que consta de al menos 15 puntos porcentuales de gastos en materiales y mano de obra con salarios altos, no más de 10 puntos porcentuales de gastos en tecnología y no más de 5 puntos porcentuales de gastos en montaje de salarios altos.

Esta cláusula estará vigente a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

Por un lado, los costos laborales de salarios altos (HWLC, por su sigla en inglés) significa la suma de los gastos salariales, sin incluir los beneficios, para los trabajadores que realizan trabajos de producción directa en una planta de ensamblaje de vehículos con tarifa salarial.

Por otro lado, los gastos en tecnología de altos salarios significan los gastos salariales, expresados como un porcentaje del gasto salarial total de producción de un vehículo de pasajeros, camioneta o camión pesado, a nivel corporativo en el territorio de uno o más países del T-MEC en dos rubros.

El primero, en investigación y desarrollo, incluidas las operaciones de desarrollo, diseño, ingeniería o prueba de prototipos y cualquier trabajo realizado por un productor con el fin de crear materiales nuevos, o mejorar materiales, piezas, vehículos o procesos existentes, incluidas mejoras incrementales a los mismos.

Y el segundo, en tecnología de la información, incluido el desarrollo de software, integración de tecnología, comunicaciones de vehículos u operaciones de soporte de tecnología de la información, no se incluyen los gastos de capital u otros costos no salariales para I + D o TI. Para mayor certeza, no existe una tasa de salario mínimo asociada con los gastos de tecnología de salarios altos.

Gradualmente, esos porcentajes subirán hasta llegar a 40%, que consiste en al menos 25 puntos porcentuales de gastos en materiales y mano de obra con salarios altos, no más de 10 puntos porcentuales de gastos en tecnología y no más de 5 puntos porcentuales de gastos en montaje de salarios altos, a partir del 1 de julio de 2023 y posteriormente.

En la producción de autos, el T-MEC incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5 a 75%, con una nueva metodología.

También establece un VCL de 40%. Esto es, 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios de al menos de 16 dólares estadounidenses por hora.

"La ganancia principal para los ingresos en México va a venir, por una parte de esos 16 dólares la hora, porque el 25% es para obreros, pero hay un 15% similar que debe ser de 16 dólares la hora, en ingeniería y administración”, dijo Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su última conferencia de prensa, el 9 de junio.

Refirió que un estudio reciente concluyó que los ingenieros en las plantas automotrices mexicanas ganan entre 12 y 20 dólares la hora en ingeniería y administración.

“Ahí sí va a haber presión a que sean 16 dólares la hora como piso para cumplir la regla. Y qué bueno que así sea”, añadió.

Indicó que los salarios en ingeniería y administración en Estados Unidos y Canadá tienen un rango de 50 a 100 dólares la hora.

[email protected]