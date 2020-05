Podríamos lamentarnos por la imposibilidad de disfrutar nuestros vehículos todo terreno al seguir las recomendaciones del sector salud de no salir de casa a menos que sea extremadamente necesario. Pero en lugar de ello te platicaremos de un proceso que desinfectará el interior de tu 4x4 y lo dejará en un nivel de sanitización nunca antes visto.

El objetivo de esta recomendación es que agendes una cita con el equipo de Bosco´s Camp una vez que se levanten las restricciones de movilidad y que se convierta en una prioridad.

Más que polvo

Te he contado de rutas de diferentes grados de dificultad, con escenarios que van desde el desierto, la humedad y arena de la playa, el polvo fino de planicies hasta el agua de rios y lagunas que cruzamos con la utilización del equipo adecuado. Si recordamos una a una las aventuras que hemos vivido no será difícil darnos una idea de la cantidad de gérmenes y bacterias que trasladamos al habitáculo cuando bajamos a inspeccionar el camino o a colocar una eslinga, y subimos con el calzado embarrado con lodo, mojado con agua estancada en la que probablemente hay animales muertos que no se ven en la superficie, o con tierra que contiene restos de estiércol de animales que habitan la zona.

Antes de explicarte paso a paso este proceso debes saber que si vas a contratar este servicio debes llevar la unidad limpia por lo que puedes acudir a un autolavado. El ingeniero Javier Rojo nos platica paso a paso.

Volante

Es el primer punto y para ello se aplica un germicida de tipo industrial cuya relación es 10 partes por 1 de agua. El operador aplicará la sustancia sobre un paño limpio y seco, no directamente a la superficie. No te preocupes, este líquido no causa daños si se aplica cuando los rayos de sol inciden directamente, si el volante está caliente ni tampoco daña los controles en caso de que sea multifunción.

Palanca de cambios y freno de mano

Foto EE: Hugo Salazar

En este segundo paso es necesario aplicar el germicida de tipo industrial con mucho cuidado de cubrir toda la superficie.

Asegúrate de secar completamente cualquier zona donde hayas rociado el líquido desinfectante para evitar daños en el funcionamiento de los componentes eléctricos.

Ductos ventilación

En este paso se utiliza un Ozonizador, dispositivo que expulsa ozono y descargas de alto voltaje. Para ello se coloca la manguera del aparato en cada una de las ventilas mientras las otras se cierran. Se deja que el ozono sea expulsado durante 10 minutos por cada ducto y después se pasa al siguiente.

Al terminar, se cambia el filtro del aire acondicionado, al colocar el nuevo se pone en esa zona un aerosol desinfectante y aromatizante, y se activa el climatizador durante unos minutos con ventanillas y puertas cerradas. De esta forma la sanitización llegará hasta el habitáculo.

Desinfección de superficies

En este proceso se utiliza una lámpara rayos ultravioleta que gracias a su potencia de 15 watts, elimina virus, bacterias, hongos, entre otros microorganismos evitando que su reproduzcan. Por sus características requiere de que un experto la opere utilizando gafas y guantes especiales pues la radiación podría ocasionar daños a la dermis y a las pupilas. Los rayos no dañan la tela o piel, ni dispositivos como las pantallas centrales, clúster o controles de la consola central. La lámpara debe recorrer cada sección del interior.

Ionización de la cabina

Por último una vez más se utilizará el Ozonizador como método final de sanitización. Para ello, por un espacio de 40 minutos, se dejará que la máquina expida este gas asegurándonos que ventanas y puertas estén cerradas. Al término del tiempo de aplicación, se dejará que el aire exterior ventile el habitáculo con la apertura de puertas y ventanas. Este gas es seguro pues no se aplica en grandes cantidades.

kg