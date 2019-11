El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Ingeniería al empresario Carlos Slim, y el Premio Nacional de Arquitectura a Joaquín Álvarez Ordoñez.

“Es importante reconocer la arquitectura y la ingeniería como parte fundamental del desarrollo de nuestro país. La ingeniería es básica y la arquitectura lo mismo, es lo que embellece las obras; por eso son disciplinas hermanas. Y las dos profesiones tanto la arquitectura como la ingeniería permiten el desarrollo de nuestro país”, dijo el presidente López Obrador durante la ceremonia de entrega de los premios en Palacio Nacional.

El mandatario federal reconoció al ingeniero Carlos Slim como un empresario exitoso, sobrio y austero.

“Lo otro que considero importante en Carlos Slim es que no deja de trabajar, como muchos de ustedes. Es un hombre hasta obsesivo en cuanto al trabajo. Yo no sé cómo le hacen los hijos, porque debe estar metido en todo y opinando en todo. Es muy activo y muy trabajador Carlos Slim. Y lo otro que valoro mucho es que es un empresario con dimensión cívica y social, me consta. Fui jefe de Gobierno de esta ciudad y recurrí a él.

“Se hizo un comité para la rehabilitación del centro histórico, y se logró el propósito, no sólo mejoró la infraestructura, se rehabilitaron edificios, desde luego las calles del centro histórico, sino se logró el propósito de que regresar a vivir la gente al centro histórico para que el centro histórico tuviese de nuevo vida, que estaba perdiendo vida”, narró López Obrador.

Por su parte, el Premio Nacional de Arquitectura, Joaquín Álvarez Ordoñez, dijo que la gran oportunidad de México es renovarse en sus instituciones, su sociedad y su economía.

