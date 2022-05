El secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Francisco Hernández Juárez, informó que la consulta para estallar la huelga lleva una tendencia a favor de que se coloquen las banderas rojinegras en los centros de trabajo el próximo 11 de mayo.

Las afectaciones que podría implicar una huelga, que no ocurre desde 1985, “es salirnos de las instalaciones, poner las banderas de huelga, tener guardias y la comisión negociadora seguirá atenta para posibles acuerdos. No bajamos el switch, pero el hecho de que los trabajadores no estén atentos a las fallas éstas se van acumulando, puede colapsar el servicio, hay una red 500,000 usuarios de cable de fibra óptica, más el equipo de respaldo que puede afectarse”, indicó el dirigente sindical en conferencia de prensa.

Agregó que “las afectaciones no se verían de inmediato, sólo saldremos de las instalaciones, esto se verá en los recibos telefónicos, las quejas y trámites sí se suspenden, el servicio telefónico como tal no se suspende, pero sí se afecta porque como se acumulan las fallas se nota de manera gradual”.

Tras cuestionarlo sobre la intervención del gobierno federal en una requisa, por tratarse de un servicio de interés público, Hernández Juárez sostuvo que “no tengo la menor idea que va a hacer el gobierno en caso de que estalle la huelga, esperamos que no sea necesario llegar a una intervención”.

El dirigente sindical expuso que sus demandas, por las que tienen interpuestos 4 emplazamientos a huelga en contra de Telmex, incluyen una demanda salarial de 7% de incremento de salario, así como cubrir las vacantes que se han quedado descubiertas desde hace dos años.

“Los emplazamientos a huelga son: uno de bienes raíces, uno de Telmex por revisión anual de Contrato Colectivo de Trabajo; la siguiente por violaciones al contrato y la última por falta de entrega de vacantes que comprometió la empresa”, expuso.

Este lunes intervendrá la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y será hasta entonces cuando se anuncie la decisión definitiva, por tanto el Sindicato de Telefonistas continuará con la consulta a nivel nacional en la que participan, al menos 30,000 jubilados de un total de 55,000 afiliados al sindicato.