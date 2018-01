La industria de cruceros prevé este año un incremento de alrededor de 5% en el número de mexicanos que viaja en barcos de esparcimiento, lo que representa alrededor de 450 mil pasajeros connacionales en los diferentes destinos a nivel mundial.

Ruth Leal, directora de Princess Cruises para América Latina, resaltó que los turistas mexicanos están descubriendo las ventajas de viajar en barco, pues representa ahorros de mas de 50 por ciento en regiones como Europa y Japón, en comparación con hacer los recorridos vía terrestre.

Y es que, dijo, las tarifas están en precio récord, además de que un crucero ofrece ventajas como la de ser un hotel flotante con todas las comidas incluidas, diversión e itinerarios en las principales ciudades que visitan, sin tener que hacer gastos adicionales o empacar maletas para cada destino.

Asimismo, la industria de cruceros ofrece promociones récord como crédito a bordo para atraer más turistas a disfrutar de una travesía por el mar, resaltó Leal en un comunicado.

Por ello, se estima que este año crezca alrededor de cinco por ciento el número de mexicanos que opten por hacer turismo en crucero, ante las ventajas que ofrece con respecto a otras formas de vacacionar.

Hoy en día, un crucero por el Caribe tiene un costo de 390 dólares, tarifa no vista anteriormente, pero no obstante los precios bajos, lo que hace la diferencia entre navieras es el plus que pueden tener los pasajeros a bordo, apuntó.

México además se mantiene a la cabeza mundial en recepción de este tipo de turismo y Princess Cruises dejará un barco permanente en el Caribe todo el año, lo cual hacia tiempo que no ocurría, destacó.