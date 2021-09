El incremento constante en el costo de transporte marítimo afectó las exportaciones y el comercio internacional de los últimos meses afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, quien se pronunció por impulsar la depreciación acelerada como una medida de reactivación económica.

En el marco de la discusión de los cambios fiscales para el 2022, la Coparmex ha propuesto varias medidas para impulsar esta reactivación económica, “consideramos que ayuda mucho en la reactivación económica medidas como la depreciación acelerada, que si bien es cierto al principio disminuye el ingreso por parte de impuestos para el gobierno, en el mediano plazo se recupera con creces”.

Durante la inauguración del foro virtual: “Coparmex Ideas para avanzar; Reactivación Económica”, el dirigente empresarial refirió que el ritmo de recuperación ha disminuido a lo largo del 2021, debido a cambios globales que han afectado la reactivación económica, tal es el caso de los costos de transporte marítimo que afecta las exportaciones y el comercio internacional.

“Vemos que lo que había logrado hacerse de la manufactura mundial de esta metodología de “just In time” (justo a tiempo) se ha convertido a “just in case” (por sí acaso), porque no se sabe en qué momento llegarán los embarques, estos se han retrasado, el costo de los fletes ha aumentado y esto ha cambiado en todo el comercio internacional”, alertó.

La depreciación acelerada permite amortizar, y recuperar la inversión original de los activos fijo y diferido, vía fiscal, mediante un porcentaje mayor en los primeros años a partir de la adquisición de un bien.

El 2021 tiene un efecto de rebote que puede ser entre el 5 y el 6% de crecimiento de la actividad económica, dijo el presidente de la Coparmex, pero el verdadero reto será después de este rebote el crecimiento económico en el 2022, 2023 y 2024. “Tenemos pendientes en cuanto al empleo como comentábamos, tenemos pendientes en cuanto a generación de empresas de impulsar a los emprendedores para lograr recuperar esa actividad económica”.

Para ello, Medina Mora se pronunció por dotar de créditos a la mipymes, luego de que el Proyecto del Presupuesto Federal del 2022 plantea el recorte del 48% a la Secretaría de Economía.

“Es preocupante que en el proyecto del presupuesto de 2022 se haya quitado las partidas de crédito y micro crédito para las empresas, es importante sobre todo para las micro y pequeñas empresas contar con esos recursos, se disminuyó en la propuesta de 2022 el 48% de los recursos para la Secretaría de Economía que justamente estaban destinados a estos créditos”, advirtió.

Consideró que hay mucho por hacer para la recuperación económica, parte lo tiene que hacer el gobierno, pero también parte la tenemos que hacer las empresas.