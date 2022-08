Coparmex advierte afectación a inversiones por creciente inseguridad y violencia en México

México enfrenta “momentos difíciles” en lo político, económico y social, pero sobre todo en la seguridad que inyecta incertidumbre a los capitales, dijo el sector empresarial del país, quien exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que “nos regresen la paz”.

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cuestionó los argumentos del presidente López Obrador al señalar que los actos de violencia son “una exageración”, por lo que pidió ser conscientes de la creciente inseguridad que prolifera en el país y reconocer que la estrategia de "abrazos no balazos" no sirve.

Advirtió: “no hay desarrollo económico sin estabilidad política. Y no habrá inversiones sin certeza jurídica. No hay un futuro con desarrollo inclusivo si no hay vida democrática”.

En conferencia de prensa, el dirigente empresarial expresó su preocupación porque a lo largo de los últimos días, se ha deteriorado la vida de la sociedad, quien está siendo víctima de políticas públicas ineficientes, de incertidumbre jurídica, de crisis económica y violencia en varios estados de la República, y un sin número de hechos que afectan la vida cotidiana de los mexicanos.

“En Coparmex vemos con preocupación el deterioro de la vida democrática del país, como sector privado nos afecta la inestabilidad política, la falta de estado de derecho y el incumplimiento de la ley”, expresó.

Medina Mora recordó los hechos de violencia presenciados la semana pasada en Jalisco, que se extendió a Guanajuato, Irapuato, Celaya y León, y pidió a las autoridades preguntar a los ciudadanos que vivieron estos actos de violencia si esto es una exageración.

“A los ciudadanos de Ciudad Juárez si vieron que algunos comercios fueron vandalizados y personas que estaban en tiendas de conveniencia y restaurantes, si es un exageración. Y el caos generado en Baja California, donde vehículos comerciales fueron incendiados e interrumpieron la libre circulación, y los hechos vandálicos en Michoacán donde incendiaron a una gasolinera y detuvieron a personal de fuerzas armadas, nos parece que son hechos de violencia reprobables que no queremos que sucedan en el país y hacemos la petición a las autoridades a que haya una coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, y regresar ese México en paz que todos queremos”, exigió el dirigente empresarial.

El presidente de la Coparmex dijo, “hay que ser conscientes de que vivimos un entorno de creciente inseguridad en todo el país”. En la encuesta realizada por la Coparmex, revela que una de cada dos empresas ha sido victima de un delito en los últimos 12 meses, principalmente robo de mercancías, extorsión, y secuestro, recordó.

Ante la situación de creciente inseguridad que está sucediendo todos los días, el llamado empresarial y la sociedad es que las autoridades, “por mandato constitucional, nos regresen la paz y la voluntad a la ciudanía a coadyuvar”, acotó.

En México la cultura de la ilegalidad cobra fuerza y no podemos permitirlo. La Constitución y las leyes se deben respetar por todos los mexicanos.

José Medina Mora dijo que “no es el momento de una reforma electoral, porque no la necesitamos. Lo que si necesitamos es definir qué tipo de democracia queremos”.

