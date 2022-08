AMLO minimiza ola de violencia y acusa a adversarios de utilizarla como "propaganda"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la mañana de este lunes que los ataques armados de delincuentes contra ciudadanos en Chihuahua, los enfrentamientos en Jalisco, y los bloqueos e incendios de comercios en Baja California, Guanajuato y Michoacán, no fueron ordenados por su gobierno y tampoco por representantes de la oposición.

Sin embargo, consideró que dichos eventos de la delincuencia son utilizados como “propaganda” por parte de sus adversarios.

Durante su habitual conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal, reconoció que los ataques contra ciudadanos que se registraron en Ciudad Juárez, Chihuahua, son lamentables porque no se habían registrado.

“Los hechos del fin de semana que causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco, por enfrentamientos, en Guanajuato, pocos, y donde hubo más pérdida de vidas humanas, porque fue población inocente, personas que no están metidas en actividades ilícitas, ciudadanos inocentes, fue en Ciudad Juárez, porque ahí sí dispararon contra la gente, muy lamentable, no se había dado eso.

“En el caso de Tijuana, Ensenada, fue más propaganda, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron pérdida de vidas humanas, por eso hay gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas, pero eso es mejor mantenerlo como hipótesis y no darle tanta importancia, porque en el supuesto de que fuera así, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, eso no funciona, ¿qué les va a ayudar a los adversarios? Solo que estén desesperados y molestos, enfurecidos, pero es muy irracional”, sostuvo.

“En el caso de Baja California fue muy espectacular, hay detenidos, no voy a adelantar más porque van a informar a detalle, también comentarles que voy a estar en Tijuana, vamos a llevar a cabo la reunión de gabinete y la conferencia el viernes”, añadió.

El primer mandatario aseveró que “sin duda están exagerando nuestros adversarios” los eventos de la delincuencia en los estados de Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y estimó que su objetivo es “crear un ambiente de miedo, de temor, (que) es ingobernable el país. No es cierto”. Insistió que durante su gobierno se han reducido 9% los homicidios.

Es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero si quiere agarrar esa bandera de la violencia”, consideró AMLO.

“Yo no sé si haya conexión o haya mano negra, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es que nuestros opositores, si ayudan en la propaganda negra”, refirió.