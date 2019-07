El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, dijo que el gobierno federal mantiene su petición a cuatro empresas operadoras de siete gasoductos, para que rembolsen casi 3,000 millones de dólares debido a pérdidas que ha tenido el organismo de electricidad.

El funcionario acudió a Palacio Nacional a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de tratar el tema de las próximas mesas de negociación que se llevarán a cabo con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios.

En ellas se renegociará el contenido de contratos de la CFE con cuatro empresas que tienen contratos para operar siete gasoductos: Tuxpan-Tula, Tula-Villa de Reyes, Samalayuca-Sásabe, Guaymas-El Oro, La Laguna-Aguascalientes, Villa de Reyes-Guadalajara y Texas-Tuxpan.

Bartlett Díaz expuso que, en la negociación, el gobierno mantiene su petición a las empresas para que retornen casi 3,000 millones de dólares. “Nosotros lo que pedimos lo vamos a seguir pidiendo, no estamos jugando, nosotros consideramos que esa suma se nos debe de devolver, pero ahí viene la negociación. El presidente ha dicho que se debe llegar a un acuerdo que sea benéfico para los dos. La CFE y las empresas que son propietarias de esos gasoductos”, comentó.

Expresó que, si no se renegocian las condiciones de los contratos, la CFE no puede cubrir los 8,000 millones de dólares que le cuesta subvencionar los gasoductos.

“Si estos contratos no se renegocian, la CFE no puede soportar esa carga; son cerca de 8,000 millones de dólares, si nosotros tenemos esa carga, no podemos. Y la electricidad con contratos de gas carísimos, sube. Es claro, nosotros tenemos la obligación de defender los intereses del pueblo, y la CFE es una empresa del pueblo de México”, refirió. “Una renegociación es un acuerdo entre las partes, nosotros tenemos que llegar a una cifra que nos convenga a nosotros”, añadió.

“Los mismos empresarios existen por la CFE. Quien les ha dado la energía a todos los empresarios de este país ha sido la CFE, que ha sido una empresa extraordinaria”, comentó.

Manuel Bartlett Díaz comentó que aún no hay fecha para el inicio de las mesas de negociaciones, pues ello dependerá de que Alejandro Esquer, secretario particular del presidente López Obrador, defina el calendario y también el método, ya que puede ser una negociación en conjunto con las cuatro empresas, o bien, una por una.

“Están invitados ya para ir a ponernos de acuerdo en la negociación. Pero eso era antes de que el presidente dijera que va a haber esta negociación, entonces, vamos a ver si es una de estas empresas sobre los siete gasoductos, o se establece como el presidente acordó”, expresó.

Finalmente, el titular de la CFE indicó que la negociación con los empresarios será sobre las condiciones del contrato, y que por el momento no hay una propuesta de solución de parte de los concesionarios de los siete gasoductos.

[email protected]