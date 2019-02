En Cuautla, Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una consulta ciudadana los días 23 y 24 de febrero, a fin de conocer si se inicia la operación de la termoeléctrica de Huexca.

El titular del Ejecutivo se pronunció en favor de la operación de dicha planta, pues argumentó que es necesaria para que Morelos pueda producir su propia energía. Además, dijo, porque en caso de continuar detenida —como hasta ahora— el gobierno federal pierde 4,000 millones de pesos.

En su discurso, López Obrador no precisó qué autoridad será la responsable de organizar esta consulta ciudadana que se llevará a cabo en todos los municipios de Morelos y en algunos de Puebla y Tlaxcala, por donde atraviesa un gasoducto que surte a la termoeléctrica de Huexca.

Durante el discurso de Obrador, personas con altavoces no dejaron de gritar la consigna: “¡Agua sí, termo no!”. Ante ello, Obrador respondió: “y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos, va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. Y también yo entiendo que hay ambientalistas auténticos, pero también hay intereses creados”.

Y ante la insistencia de los gritos, Obrador planteó: “¡Escuchen radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen!”.

Acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien no hizo un pronunciamiento sobre el tema, el presidente López Obrador propuso a los habitantes de Cuautla someter a consulta la operación de la termoeléctrica, y en caso de que resulte ganadora la opción de echarla a andar, los habitantes recibirán como compensación la tarifa eléctrica más baja.

López Obrador aseveró que consultó con los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Nacional del Agua respecto a si la planta afectaba a la contaminación y suministro del agua, ante lo cual la respuesta fue negativa.

“Si en la consulta la gente dice no, es la gente la que manda: se queda la termoeléctrica como está. Lo único que quiero es que todos actuemos con responsabilidad, que no digan: fue la decisión del presidente ¡No! Fue la decisión del pueblo, cualquiera que sea la decisión del pueblo. Ya lo hicimos con el aeropuerto de la Ciudad de México, la gente dijo no, y ahí se quedó el aeropuerto, y se va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Lo mismo aplica en Morelos con la termoeléctrica”, afirmó.

El primer mandatario argumentó que la CFE tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que consumimos a precios elevadísimos y hasta con subsidio.

