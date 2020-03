El Consejo de Salubridad General (CSG) está listo para convocar a sesión extraordinaria ante la epidemia del coronavirus, pero lo hará en cuanto se llegue a fase 2 conforme la directriz definida por la Secretaría de Salud.

Así lo hizo ver a El Economista el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario de dicho Consejo que conforme lo marca la Constitución es el órgano rector del sector salud.

“Estamos listos con todo para convocar; los puntos de la agenda, la convocatoria, los oficios para integrantes con voz y voto en el Consejo, pero hay una situación que no se debe menospreciar, y es que toda disposición que emite el Consejo de Salubridad tiene que ir en línea con la gravedad de la situación que define la Secretaría de Salud,” puntualizó.

Y es que explicó que aun con los 93 casos de infectados confirmados, el país se mantiene en fase 1 pues no hay aún un crecimiento exponencial, no hay aún decesos, la mayoría no son casos graves y no hay evidencia de transmisión comunitaria.

“Preveo que en los próximos días sí vamos a convocar, posiblemente para contingencia no para emergencia.” En este sentido afirmó que podría ser dentro de 48 o 72 horas. Pero para la sesión por emergencia comentó que la señal será cuando exista el contagio comunitario y el país pase a fase 2 donde seguramente habrá muchos casos regionalizados.

Cuando lleguemos a esa situación, dijo, ya el país se estará aproximando a la emergencia sanitaria, pues ello significará que estará avanzada la fase 2 con cientos de casos y probablemente pasando a un nivel de contagios cuantificados en miles.

Para entonces lo más probable es que en México ya habrá decesos por la epidemia del COVID19 y es de esperarse, como ha sucedido en otros países, que las muertes se concentrarán en personas con comorbilidades.

“Estamos preocupados y convencidos de que esto va a crecer y colaborando en la preparación de la respuesta; yo participo en el grupo de emergencias de salud, muy de la mano con el subsecretario López-Gatell, pero efectivamente no nos han visto en la conferencia mañanera, porque aún no hay razón para estar”, concluyó.