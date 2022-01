De las inversiones que se han realizado en el sector eléctrico de México no se expropiará "ni un tornillo", si se aprueba la reforma constitucional de la iniciativa presidencial para dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los privados en generación de energía, aseguró la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, frente a legisladores.

Al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, aseveró que en la reforma eléctrica que se expone mediante los foros del Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados se propone un mercado de 46% de la generación de energía para el sector privado, porque en 2018, cuando comenzó la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la CFE generaba 55% de la energía, pero al día de hoy bajó a 38%, debido a los múltiples permisos que hay para las empresas.

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte", dijo Nahle.

#EnVivo Segunda parte de la mesa de trabajo con la Ing. Rocío Nahle García, (@rocionahle), Secretaria de Energía. https://t.co/Ocdszqqhe3 — Senadores Morena (@MorenaSenadores) January 30, 2022

Sin embargo, reiteró que con la reforma serán cancelados los contratos leoninos y desventajosos para el Estado, los cuales se firmaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto mediante “corrupción” y “vicios muy oscuros”.

Según su perspectiva, las empresas en riesgo son las que llegaron a invertir con conocimiento de que se ejercía un daño al patrimonio del Estado, mientras que el resto de los inversionistas no tiene riesgo alguno para sus negocios.

karol.garcia@eleconomista.mx

kg