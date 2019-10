La política industrial que impulsa el gobierno federal podría quedar en letra muerta si el Estado mexicano se mantiene como un monopolista en el sector energético, si no reduce el costo del crédito y si no aplica un verdadero estado de derecho, advirtieron empresarios.

En el marco de la mesa de discusión “¿Y la política industrial?”, organizada en el Foro Forbes Negocios 2019, Fernando Turner, presidente y CEO de Katcon, dijo que al hacer una política industrial se requiere necesariamente de una política económica que genere crecimiento económico en todos los sectores, donde el gobierno asuma un rol más activo sin regresar a políticas del pasado.

“Volver a los años 70 y 80, de revivir Petróleos Mexicanos será una gran pérdida de tiempo y recursos, así como oportunidades para nuestro país. El reto es ser competitivos a nivel mundial”, comentó.

Para Víctor Almeida, presidente y director general de Interceramic, se puede basar en los modelos más exitosos de política industrial en el mundo, pero si apostamos a cerrarnos y decir “aquí todo lo vamos hacer nosotros, basado en lo interno”, fracasará porque tenemos que competir con el mundo.

“Ver un ejemplo como el de China es un capitalismo espectacular dirigido por un gobierno promotor, quizá en medio dictadura, pero crecen a 6%, cuando nosotros crecemos mucho menos que eso”, cuestionó el empresario.

En su oportunidad, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que si el gobierno federal no se asume como un promotor de lo hecho en México a nivel internacional y tampoco resuelve lograr una auténtico estado de derecho, de nada servirá tener un decálogo de política industrial.

La industrialización debe partir de un plan que tenga certidumbre jurídica y lo que se cuestiona es el sistema de redistribución fiscal, el cual está desfasado en donde el gobierno federal se lleva 80% y deja a los gobiernos locales 20% de los recursos.

Durante su participación en el Foro, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, mencionó que la Secretaría de Economía presentó hace unos días un decálogo de la política industrial; sin embargo, el sector productivo cuenta con directrices definidas para cada una de las ramas productivas, ante la feroz competencia de China.

Los empresarios plantearon la necesidad de erradicar los oligopolios y monopolios en los diferentes sectores para abrir la competencia en México, que esto conlleve a una cancha pareja para las industrias.

Turner, quien fuera exsecretario de Desarrollo Económico de Nuevo León y también formara parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su candidatura presidencial del 2012, criticó que el costo de los energéticos en México es 40% más alto que en Estados Unidos, lo que deja fuera de competencia al empresariado mexicano. Y si no se atiende este problema, la inflación no cederá y no habrá crecimiento.

