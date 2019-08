Los concesionarios que hayan perdido la titularidad de sus frecuencias de espectro por un cumplimiento extemporáneo de pago de contraprestaciones pueden recurrir a la presentación de un juicio de amparo indirecto y demostrar a través de ese recurso legal la existencia de un vicio durante el procedimiento administrativo que les permita, en caso de ganar, mantener las concesiones radioeléctricas en su poder.

La semana pasada se conoció en la página de Internet del Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que concesionarios de cinco estados del país que a su vez operan 17 estaciones de radio habían perdido la concesión para explotar esas frecuencias por haber presentado a destiempo los comprobantes de pago de contraprestación a la que se habían sujetado como parte de las condiciones en una resolución previa emitida por el regulador.

Debido a esta presentación tardía de comprobantes, —hasta treinta días hábiles posteriores a la fecha límite fijada con anterioridad en resoluciones del IFT que los concesionarios aceptaron—, el regulador se manifestó por una reversión de frecuencias.

Especialistas en temas jurídicos de telecomunicaciones y radiodifusión coinciden en que el IFT halló, a su criterio, elementos válidos para negar el refrendo de títulos, pero también añaden que los concesionarios tienen herramientas para evitar una reversión de frecuencias de espectro.

El regulador primero debe fundamentar y notificar su decisión a los concesionarios y éstos, dado el caso, podrán interponer un amparo indirecto contra esa decisión del IFT, expone Agustín Ramírez, especialista en telecomunicaciones de la Universidad Anáhuac.

Salomón Padilla, jefe del despacho Salomón Padilla Abogados, expone que los concesionarios podrían recurrir al amparo indirecto y basar parte de su argumentación en los artículos 298 y 303 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

“Yo diría que sí cumplieron con los pagos, pero de manera extemporánea. Ese es el punto y entonces hay que revisar también si hubo requerimientos de parte del regulador, porque eso cambia mucho el asunto. Si no hubo requerimiento, entonces hay posibilidad de un buen litigio. Estos casos son defendibles para la defensa y pueden dejar referente en la industria. La defensa va a tener que pelearlo bien”, dijo Salomón Padilla.

“Si no hubo un requerimiento del IFT, la defensa puede argumentar que sí cumplieron, pero que no cumplieron a tiempo por alguna razón. En derecho administrativo ya hay jurisprudencia sobre cumplimientos a destiempo y entonces en un juicio de amparo indirecto pueden exponer por qué no le aplica la causa que deja sin efectos la prórroga por un tema de pago a destiempo y por tanto una reversión. Las concesiones están vencidas, sí, pero no sabemos si el acto ya les fue notificado, porque eso no ha sido público y mientras no se haya notificado la reversión a favor del Estado, las estaciones pueden seguir operando”.

Uno de los concesionarios citados en los documentos del regulador, la empresa Megaradio, emitió un comunicado en el que manifiesta que presentó sus pagos correspondientes de contraprestación y que hasta la emisión de ese comunicado, el IFT no le había notificado información alguna sobre una reversión de frecuencias.

“A la fecha, el IFT no se ha pronunciado en contra de nuestro trámite ni nos ha notificado la negativa de prórroga, sin que en consecuencia exista alguna afectación para operar y explotar comercialmente una frecuencia de radiodifusión de las inicialmente señaladas”, comunicó la empresa Megaradio.

La semana pasada apareció un documento en el Registro Público de Concesiones con expediente IFT/223/UCS/1630/2019 en que se desvela que esos 17 concesionarios perdían sus concesiones de radio AM/FM por un pago tardío de contraprestaciones.

“Los concesionarios presentaron el pago de contraprestación correspondiente fuera del plazo concedido en su respectiva resolución (…) Las resoluciones de prórroga han quedado sin efectos de pleno derecho y las frecuencias que les fueron asignadas se revierten a la Nación de acuerdo con la vigencia de la concesión materia del acto de prórroga”, extracto que se lee en el documento entonces hallado en esta dirección electrónica.

Salomón Padilla considera que los concesionarios tendrán que demostrar la existencia de un vicio en el procedimiento administrativo para renovar las concesiones de esas estaciones:

“Una cosa es que yo tenga que cumplir una obligación y otra cosa es que la cumpla de manera extemporánea. Eso puede ser lo que vayan a defender. Si hubo un requerimiento y no hubo cumplimiento, ya no se salvan. Pero creo que todavía tienen defensa, la cuestión es que el juicio puede durar tres años y habría suspensión de acto, que no se pueda ejecutar todavía la revocación de estaciones. Por el número de estaciones en juego, esto es una noticia y los concesionarios tienen defensas legales que hacen importante a todo este caso en el sector por fondo y forma”.

Los concesionarios citados en el documento son las empresas Radio Estéreo XHH FM S.A. de CV; Sistema de Radio y Televisión S.A. de C.V.; José Luis Boone Menchaca; Consorcio Tele Radial del Norte S.A. de C.V.; Radio Video de la Frontera S.A. de C.V. y Radio Internacional de México S.A. de C.V., para el caso de las emisoras ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

También los concesionarios Radiodifusora XEBP S.A. de C.V.; Radiodifusora XEGZ-AM S.A. de C.V.; X.E.T.J SA de C.V.; Radiodifusora XEVK-AM S.A. de C.V. y Radiodifusora XEDN-AM S.A. de C.V., para el mercado de Gómez Palacio, en Durango.

Para el estado de Veracruz se citan los concesionarios XEOV S.A. y Radiodifusora XEMI-AM S.A. de C.V. Para Chiapas, los concesionarios señalados son Información Radiofónica S.A. y Radiodifusora XEUE-AM S.A. de C.V. En Oaxaca el concesionario citado es Radiodifusora XEYN-AM S.A. de C.V.

