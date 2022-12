Cómo convertir de WAV a MP3 en línea de forma ilimitada

Hay muchas razones para usar un convertidor MP3, siendo la más frecuente la de cambiar el formato a un audio WAV. Ahora bien, ¿Qué es un archivo WAV? Cuando guardas una nota de voz o grabas sonidos, ya sea en tu PC o móvil, notarás que el archivo tiene esta extensión.

Se trata de una forma de almacenamiento que es libre de pérdidas, es decir, que no está comprimida y que captura cada uno de los elementos sonoros. Sin embargo, son archivos que pesan demasiado, y por ello es tan importante pasarlos a un formato más ligero como el MP3.

Online AudioConvert, el mejor sitio para convertir tus audios a MP3

Existen muchas maneras y sitios para convertir audio a MP3, pero ninguno te resultará tan eficiente y práctico como Online AudioConvert. Se trata de una web que incluye un potente algoritmo para la transformación de audios a diversos formatos. Una excelente manera de constatar lo dicho es explorando sus diferentes características:

Es una plataforma de uso gratuito, que está disponible en varios idiomas, además del español, y que cuenta con una interfaz amigable.

No hace falta registrarse o vincular un perfil social para emplearla. De esta manera, la identidad de los usuarios se mantiene privada, al igual que sus datos.

No tienes que instalar programas secundarios o extensiones en el navegador, solo ingresar y cargar el archivo.

Es compatible con todo tipo de dispositivos, ya sea móvil, tablet o PC. También es viable su uso en cualquier sistema operativo.

Te permite convertir MP4 a MP3, algo que no siempre es posible en los convertidores de audio en línea.

Puedes realizar transformación de archivos por lote, así terminas ahorrándote mucho tiempo y esfuerzo en el proceso.

Cómo se convierten los archivos de WAV a MP3 – Guía Paso a Paso

Si te preguntas qué es lo que tienes que hacer para convertir tus audios WAV a formato MP3, aquí te los explicamos en una serie de pasos sencillos.

Paso 1: Obtén tu archivo WAV

Lo primero que debes hacer es conseguir el archivo WAV que deseas transformar a MP3. Como pequeño recordatorio, los audios de este estilo se obtienen de las grabaciones estándares efectuadas en computadora y, en ocasiones, en dispositivos inteligentes. Esto quiere decir que, al emplear la grabadora de sonidos de tu sistema, el resultado será un archivo WAV.

Paso 2: Encuentra el sitio de Online AudioConvert

Lo siguiente que debes hacer es dirigirte a la web oficial de la herramienta. Para ello, puedes utilizar la barra de búsqueda del navegador escribiendo el nombre de la página. Encuentra el resultado que te lleve al sitio, cuidando que el dominio sea el siguiente: “online-audioconvert.com/es”.

Paso 3: Sube el archivo a la página

Una vez dentro de la página de la herramienta, verás un botón naranja en el medio que dice “Elegir archivos locales”. Al presionarlo, aparecerá una ventana emergente en donde puedes explorar para subir los audios WAV al sitio. También tienes la opción de abrir una carpeta del sistema, arrastrar y soltar los archivos dentro del cuadro en Online AudioConvert. Recuerda que tienes la posibilidad de añadir más de un archivo.

Paso 4: Configura y descarga

En la parte inferior, hallarás una barra de configuración que muestra el formato de salida y la calidad que quieres darle al audio. Elige conforme a tus necesidades como usuario, considerando que, mientras mejor se escuche, más tamaño tendrá el archivo. Al finalizar, presiona en “Empezar a convertir” para transformar a MP3 y luego bajar el archivo a tu PC o dispositivo.

Conclusión

Con Online AudioConvert ya no tendrás que preocuparte por el formato que tengan tus audios al realizar actividades relacionadas. ¿Tu reproductor no es compatible con el archivo? ¿No hallas la manera de ejecutarlo en tu PC, laptop o móvil? ¡Eso es problema del pasado! Al utilizar esta herramienta, no habrá archivo que no logres convertir.

Es una aplicación tan versátil y eficaz, que incluso puede pasar un video en MP4 a MP3 en pocos segundos, sin necesidades programas secundarios. Puedes hacer esto desde el medio que prefieras, bien sea un ordenador o un teléfono inteligente, y sin importar el sistema operativo que este incluya. Así de eficiente y útil es esta herramienta.