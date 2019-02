La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció que realiza una investigación por denuncia (iniciada el 15 de agosto del 2018) ante la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que se refiere a las empresas de autobuses que tienen operaciones ahí.

Así, la autoridad investigadora vuelve a poner la lupa en el mercado de servicio de autobuses y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan las empresas con poder sustancial con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos”, se informó.

Ejemplos de estas prácticas son las compras o ventas atadas, la discriminación de precios, la elevación de los costos a otros agentes económicos y la negativa de trato, entre otras.

De comprobarse la realización de la práctica, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta 8% de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta.

Además, “en el caso de las personas físicas que hayan participado directa o indirectamente, en representación o por cuenta y orden de las empresas en dichas prácticas, podrían recibir sanciones equivalentes a 200,000 veces el salario mínimo general diario vigente en la Ciudad de México (hoy Unidad de Medida y Actualización o UMA), inhabilitación para ejercer cargos de dirección hasta por cinco años y para los coadyuvantes, multas de hasta 180,000 UMA.”

Sin embargo, la comisión precisó que si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de una práctica anticompetitiva, su pleno podrá resolver que el expediente se cierre.

Taxis y autobuses

En su tarea de generar mejores condiciones de competencia para los usuarios del AICM, en el 2017, la Cofece anunció una sanción por 23.6 millones de pesos a las empresas Porto Taxi (6.7 millones de pesos), Sitio 300 (6.1 millones de pesos), Yellow Cab (4.6 millones pesos) y a Nueva Imagen (5.2 millones pesos) luego de comprobar la existencia de prácticas monopólicas absolutas (colusión) en el mercado del servicio de taxi con origen y destino al AICM.

En su reporte anual del 2018, la comisión informó en diciembre pasado que Transportación Terrestre Nueva Imagen interpuso un juicio de amparo indirecto el cual fue negado, en definitiva, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y con ello se confirmaba la multa referida.

Adicionalmente, en mayo del 2018, la Cofece anunció el inicio de una investigación al mercado de servicio de autotransporte terrestre de pasajeros en las regiones Centro, Centro-Sur, Sur-Sureste y el estado de Tamaulipas por probable realización de prácticas monopólicas absolutas, la cual está en curso.

Operan seis empresas de autobuses

De Puebla a Montreal por el AICM

En las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan, por lo menos, seis empresas de autobuses con la autorización de la Dirección de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): Estrella Roja, Futura, Pullman de Morelos, Caminante, Primera Plus y ADO.

Entre los destinos a los que pueden llegar los pasajeros nacionales e internacionales de la principal terminal aérea del país se encuentran Morelos, Toluca, Querétaro, Pachuca y Puebla, aunque en algunos casos van más allá.

“La verdad es que no me interesa si se ponen de acuerdo o no las empresas, pero yo estoy satisfecha con la posibilidad que tengo para llegar de Puebla, a donde me deja mi esposo, a Montreal, Canadá, ahora que voy a visitar a mi hijo. Sin problemas llego segura porque tengo esa posibilidad, aunque si se pudiera tener un costo más bajo del autobús lo agradecería”, comentó Ariadna, luego de llegar al AICM.

De las empresas que tienen operaciones con itinerario fijo en el aeropuerto capitalino destaca ADO, que además de llegar a Puebla con una tarifa de 308 pesos, ofrece viajes a Orizaba y Córdoba por 604 y 630 pesos.

ADO, que tiene como área de influencia la región sureste de México, informa a los usuarios del aeropuerto: Aborda y viaja desde nuestras terminales en aeropuerto en CDMX y compra a más de 500 destinos en las taquillas ADO en T1, T2 y puerta 7.

Caminante lleva a las personas a Toluca por 210 pesos, Estrella Roja a Puebla por 310 pesos, Primera Plus a Querétaro por 455 pesos y Pullman de Morelos a “Cuernavaca casino” por 285 pesos. (Con información de Alejandro de la Rosa)

