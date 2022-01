Spal Indústria Brasileira de Bebidas, subsidiaria de Coca-Cola Femsa, compró la totalidad de la Companhia Vontobel de Investimentos (CVI) y sus subsidiarias (CVI Refrigerantes, CVI Empreendimentos Imobiliários y Águas Minerais da Fonte) por 632.5 millones de reales (unos 115.96 millones de dólares).

“La adquisición de CVI Refrigerantes es muy importante para el crecimiento del negocio de Coca-Cola Femsa en Brasil. Con esta, cubriremos todo Rio Grande do Sul, fortaleciendo nuestra presencia en la región sur, que es estratégica para el negocio y consolidando nuestra posición de liderazgo en el país”, dijo Ian Craig, director general de Coca-Cola Femsa Brasil, en un comunicado.

Ya en septiembre, la firma mexicana había firmado un acuerdo con Estrella Galicia para distribuir cerveza española en el gigante sudamericano y también había logrado luz verde de la Superintendencia General del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) para avanzar con su alianza con la chilena Andina para recibir en traspaso la marca de cerveza artesanal Therezópolis, de Greenday.

En este particular, vale destacar que CVI actúa en el segmento de bebidas a través de la producción, venta y distribución de los productos de The Coca-Cola Company, Heineken, Monster y Leão Alimentos y Bebidas. Es una empresa que fue fundada en 1977, cuya fábrica está ubicada en Santa Maria, en el estado de Rio Grande do Sul, y tiene centros de distribución en Passo Fundo y Vale do Rio Pardo.

En tanto, Coca-Cola Femsa es la compañía más grande del sistema Coca-Cola por volumen de ventas, con una cartera de 129 marcas líderes en múltiples categorías. Otro de sus planes para el 2022 es superar los 1.8 millones de dólares invertidos en proyectos de conservación ambiental, reforestación, tratamiento y acceso al agua en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, revelaron fuentes de la compañía.

En una entrevista con Efe, el gerente de Sustentabilidad para el Cono Sur de Coca-Cola, Rodrigo Brito, destacó que la compañía lleva a cabo iniciativas de reposición hídrica globalmente desde el 2007, compensando los recursos utilizados de forma “creciente” y “consistente”.

“Entre el 2021 y 2022, empezaremos y ampliaremos 14 proyectos de conservación, reforestación y acceso al agua en los seis países del Cono Sur, que, en conjunto, protegerán más de 20,000 hectáreas, llevarán agua potable a 27,000 personas y también promoverán la integración y la colaboración entre 20 organizaciones sociales de la región”, detalló Brito.

Además se suman otros 14 proyectos ya en marcha en la región.