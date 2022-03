Contra las sentencias que ocurren dentro del TFJA procede el amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Todavía ellos tienen la posibilidad de promover ese amparo directo e, incluso, (...) se puede llevar el caso a la SCJN”

Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró que la familia Alemán es responsable solidaria de los impuestos retenidos y no pagados al fisco por parte de Interjet en años pasados, por lo que avaló un crédito fiscal por 689 millones de pesos a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.

Con siete votos a favor y dos en contra, el pleno consideró que tanto Alemán Velasco como Alemán Magnani –padre e hijo– son responsables solidarios de la empresa Interjet, por lo que el adeudo de 689 millones de pesos por ISR e IVA les puede ser exigido.

Este adeudo fiscal, explicó el magistrado ponente Carlos Mena Adame, se determinó por la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en abril del 2020, luego de observarse que la persona moral –Interjet– no enteró las contribuciones de los ejercicios fiscales del 2018 y el 2019.

En aquellos años, Miguel Alemán Velasco se desempeñó como Presidente del Consejo de Administración de ABC Aerolíneas, en tanto que Miguel Alemán Magnani era vicepresidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo. Ambos impugnaron la resolución del SAT de ser responsables solidarios; sin embargo, el proyecto aprobado por el TFJA consideró que los fundamentos y motivos de las resoluciones se encuentran debidamente razonadas.

El TFJA también resolvió que esta determinación no implica “un cobro de forma triplicada” por parte del fisco dado que Interjet no tiene bienes y/o solvencia para responder sobre las contribuciones retenidas y no enteradas.

“La responsabilidad solidaria que la autoridad le determinó a cada uno de los actores únicamente fue respecto de la parte que le corresponde pues, en caso de que alguno de los responsables solidarios o la propia empresa realice el pago total o parcial del crédito, extingue en los mismos términos la deuda de cada uno de ellos”, explicó Carlos Mena.

Pueden presentar otro recurso

Si bien el TFJA consideró como responsables solidarios a la familia Alemán para pagar este crédito fiscal, Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM, indicó que la familia Alemán puede recurrir a un nuevo recurso para evitar que el crédito fiscal les sea cobrado.

“Contra las sentencias que ocurren dentro del TFJA procede el amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Todavía ellos tienen la posibilidad de promover ese amparo directo e, incluso, existe una posibilidad más: si se llegó a plantear un tema de inconstitucionalidad, se puede llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, explicó.

De esta manera, el cobro efectivo del crédito fiscal fincado podría tardar años, dado los recursos que puede interponer aún la familia Alemán, así como los procesos administrativos que se tengan que llevar a cabo.

Actualmente, Interjet mantiene suspendidas sus operaciones, luego de los problemas que comenzaron en el 2019, previo a la pandemia del Covid-19, lo cual se reflejó en sus estados financieros, problemas con sus trabajadores y aprietos con el fisco. La familia Alemán ya no está a cargo de la aerolínea. Alejandro Del Valle, quien hace unos meses pisó la cárcel por el asunto con Crédito Real, es quien dirige la aerolínea. (con información de Diego Badillo).

