Haciendo uso de la tecnología, sin matracas y a la distancia, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) conmemoró 85 años de existencia donde no hubo pactos con el gobierno federal, pero sí respeto al trabajo de la central obrera con mayor representación en el país.

Con mensajes grabados, estuvieron presentes el presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde; el director del IMSS, Zoé Robledo; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, entre otros, a quienes el secretario general, Carlos Aceves del Olmo agradeció, pese a que al respecto de la titular del Trabajo dijo que "nada es perfecto".

"Muchos de ustedes saben que yo empecé como obrero cuando tenía 14 años, quiere decir que trabajo hace 66 años. Siempre recordaré mi trabajo, no dudo de la capacidad de nadie de mi comité, sólo pediré una cosa, que me den chance de retirarme a los 90, no me falta mucho", dijo en la explanada de la sede nacional, en donde se acondicionó con pantallas para establecer conexión con todos los representantes sindicales del país.

Y ahí afirmó que "todos los días hacemos algo en la CTM, siempre estamos al tanto y ojalá muchos tomen en cuenta nuestros estatutos. Yo todavía no me canso de aceptar retos".

Mientras la secretaria de Trabajo dijo que "hoy estamos viviendo tiempos de transformación", el líder de la CTM expuso que "deben comprender que la comunicación debe ser más cordial y no como imposición o regaño"; a la vez que añadió que "las autoridades laborales tener más sensibilidad social, pues los sindicatos cetemistas están cumpliendo todos los días con los requerimientos legales; hemos hecho muchas legitimaciones de contratos colectivos y hemos salido bien".

El evento se llevó a cabo de forma virtual, donde se conectaron a través de diversas plataformas digitales aproximadamente 1,200 personas; entre ellos líderes de sindicatos, empresarios y trabajadores, tal y como lo marca el estatuto para la realización de una Asamblea Nacional.

De acuerdo al documento básico de reflexión que se elaboró y se aprobó de forma unánime, con temas de interés para las y los trabajadores, se destacó como motor del país a la clase trabajadora, quienes mantuvieron activas las llamadas industrias esenciales y que a su vez fueron reactivando todas las actividades en medio de la pandemia del Covid-19.

"La solidaridad de los obreros mexicanos es otra vez un gran ejemplo", resaltó Fernando Salgado Delgado, secretario General Adjunto de la CTM, al dar lectura al documento base y puntos de acuerdo de la Asamblea.

Además, destacó que la CTM se mantiene unida y firme, a la vanguardia del movimiento obrero para transformar una realidad que es injusta para la clase trabajadora, para alcanzar sus aspiraciones, para lograr el empleo decente, una vida digna, y una comunidad segura.