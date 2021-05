Finalmente, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en sesión extraordinaria deja sin efectos 49 acuerdos que tienen que ver con metodologías de precios, términos y condiciones de los contratos para todos los mercados de hidrocarburos:

gas natural, gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo (LP) y turbosina, para la promulgación este fin de semana en el Diario Oficial de la Federación de la cancelación a nivel reglamentario y de acuerdos de la regulación asimétrica para Pemex.

Los acuerdos tenían como objetivo estimular la llegada de competencia al mercado de los combustibles en beneficio de los consumidores, según la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética del 2014, que daba la facultad a la CRE para implementar el 13 transitorio poniendo techos y reglas de participación a Pemex en los distintos mercados de combustibles.

Entre los ordenamientos que la CRE había establecido para regular la competencia y que se derogaron con esta reforma, se incluía que Pemex no podía atar las ventas de franquicias y comercialización. Además, la estatal no debía establecer exclusividades para vender producto alguno ya sea a nivel nacional o regional y estaba obligada a reportar a la CRE y hacer pública la información relacionada con descuentos y los criterios para acceder a ellos con el fin de que no se otorguen de manera discriminatoria.

También debía presentar sus modelos de contratos de comercialización para ser evaluados por la CRE.

karol.garcia@eleconomista.mx