CNH da aval a inversión de Pemex en campo gasero Lakach

Petróleos Mexicanos (Pemex) recibió la aprobación para su nuevo plan de desarrollo en el campo Lakach, donde su subsidiaria Exploración y Producción (PEP) contempló una inversión de 1,789.61 millones de dólares para llevar a cabo actividades en torno a la extracción en este campo gasífero, en la asignación A-0188-M-Campo Lakach, en aguas profundas dentro del Cinturón Plegado Perdido en el Golfo de México.

Cabe recordar que a pesar del compromiso presidencial de esta administración para no invertir en actividades no rentables como la explotación de hidrocarburos en aguas profundas, por un lado, y la extracción de gas natural hasta el 2019, Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos reconsideró el pasado 1 de julio y junto con el gobierno federal admitió que el nuevo entorno de precios los obliga incluso a una asociación público privada con la neoyorkina New Fortress Energy, para una inversión que inicialmente se calculó de manera conjunta en un mínimo de 1,500 millones de dólares en el campo Lakach, cuya producción de gas natural iniciará en un año, según aseveró el directivo.

Lakach es un yacimiento con recursos por hasta 900,000 millones de pies cúbicos de gas natural, que está a 1,000 metros de tirante de agua en el Golfo de México, explicó Romero Oropeza en la apertura de las instalaciones de obra civil de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Ahí se han invertido 1,400 millones de dólares que Pemex no podía tirar a la basura, así que la buena noticia es que la empresa vuelve a aguas profundas y en julio de 2023 tendrá la primera producción de gas de este campo.

De acuerdo con la CNH, el 82% de la inversión será para actividades de desarrollo, el 10% será para el abandono y desmantelamiento de las instalaciones, y el 8% restante para la intervención de pozos, operaciones de instalaciones.

