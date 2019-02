La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) alista un reporte, sin precedente, para denunciar a funcionarios estatales que están “actuando mal” en la asignación de contratos de obra pública y no han querido salir de las inercias de otros años, porque existe un interés real en el sector privado de combatir actos de corrupción, afirmó su presidente, Eduardo Ramírez.

“Ya tenemos datos y pronto vamos a dar detalles de lo que pasa en algunos estados, de acuerdo con la información que nos están dando los afiliados. Vamos a ver si actúan (en el gobierno federal) y los quitan. Esperamos que sean los menos, pero tenemos que denunciar”, comentó.

Durante la presentación de los 10 foros de análisis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), dijo que los constructores apuestan por una total transparencia en el manejo de los recursos, toda vez ahora existen condiciones para hacer críticas constructivas a las autoridades y mejorar el sector, lo que no ocurría en sexenios anteriores.

A pesar de que en la actual administración han percibido “importantes mejoras” en los concursos realizados, principalmente, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en los estados, aún hay controvertidos y uno de ellos ocurre en Jalisco, donde se han adjudicado contratos por invitación a empresas de otros estados.

Con base en datos del Observatorio de la Industria de la Construcción, entre enero y diciembre pasado se han adjudicado 18 contratos por un monto de 113.7 millones de pesos para conservación rutinaria de carreteras bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, de los cuales 13 fueron para empresas de Jalisco, cuatro de Michoacán y una de la Ciudad de México. Además, hay 35 concursos en proceso de ser fallados.

“No entendemos por qué hay constructoras de otras entidades, no dudo que tengan la experiencia, pero si son contratos pequeños (6-7 millones de pesos) quien hace la oferta más competitiva es el local. Me pregunto si al que llega de otro lado le conviene traer su maquinaria. Hay que decirlo: necesitamos la actuación del presidente de la República que ha dicho que se barre de arriba para abajo la corrupción. Queremos una explicación, si fueran licitaciones abiertas no hay problema, pero era por invitación”.

Cofece, invitada a los foros

El próximo viernes se realizará en Monterrey el primero de 10 foros de análisis de la LOPSRM, organizado entre los constructores y la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados con la finalidad de generar una propuesta de reforma que haga más eficiente el desarrollo de infraestructura en el país.

Otras sedes serán: Morelia, Veracruz, Durango, Guadalajara, Tijuana y la Ciudad de México (donde habrá dos) y entre los temas a discutir con especialistas destacan: planeación, calificación de empresas, pago de estimaciones CompraNet, integración de consorcios, seguimiento, financiamiento y seguimiento de las obras.

Además de constructores y legisladores, están invitados representantes del gobierno federal, colegios, academias, organizaciones gubernamentales y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aunque la última no ha confirmado en qué foro participará.

“Todos los interesados en la ley están invitados. La presidenta de la comisión ha estado con nosotros y ha dicho que los concursos deber ser abiertos, es su punto de vista. Vamos buscando incentivos para ver de qué forma se puede dar eso”, dijo Ramírez.

