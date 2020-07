A través de dos comunicados distintos dirigidos a las empresas participantes de cada concurso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) añadió a la cancelación de la central de ciclo combinado de Salamanca, la suspensión de las licitaciones para la construcción de sus plantas de generación en San Luis Potosí y Baja California Sur, que tendrían una capacidad conjunta de 847 megawatts instalados e inversiones aproximadas de 611 millones de dólares.

Mediante el mismo argumento utilizado para la cancelación del concurso de la central de Salamanca, que tendría 836 megawatts instalados y una inversión aproximada de 603 millones de dólares, la estatal aseguró que “no existen las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del concurso abierto internacional (...) por lo que ha decidido cancelar el mismo, sin reponsabilidad alguna para la Comisión, dando por concluido el procedimiento de contratación”.

Lo anterior, derivado de la crisis y de los efectos dentro de la productividad y la economía mundial que ha generado la pandemia por Covid-19, así como para cumplir con la política de no endeudamiento del país a fin de optimizar los recursos económicos, explicó la empresa.

Y conforme a lo dispuesto los requisitos para el concurso, la cancelación no implica responsabilidad alguna para la CFE, la cual no será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de los concursantes, por lo que no existe obligación para otorgar compensación o indemnización alguna, según la subdirección de Estructuración de Proyectos de la dirección corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE.

San Luis Potosí sería una central de Ciclo Combinado de generación de energía eléctrica con una capacidad neta Garantizada de 804.80 megawatts, que funcionaría a base de gas natural, conformada por 2 turbogeneradores de gas, 2 generadores de vapor por recuperación de calor, un turbogenerador de vapor y un sistema de enfriamiento principal tipo torre húmeda, transformadores principales y auxiliares y todos los equipos necesarios para integrar una Central de ciclo combinado, incluyendo también su Sistema de Transmisión; la Central estaría localizada en el municipio de Villa de Reyes, y requeriría una inversión estimada de 580 millones de dólares.

La central de Baja California VI sería una planta de combustión interna con una capacidad 42.26 megawatts que consideraría un diseño dual para utilizar 90% de gas natural y 10% de combustóleo conformada por un motogenerador dual de combustión interna de baja velocidad, de dos tiempos, con inyección electrónica, un generador de vapor por recuperación de calor y una turbina de vapor, un sistema de control de emisiones, un sistema de enfriamiento principal tipo seco con radiadores, un transformador principal y un auxiliar, con todos los equipos y sistemas auxiliares necesarios y requeridos para tener en operación segura y confiable de la Central denominada 351 CCI Baja California Sur VI, cuyo punto de interconexión al Sistema Eléctrico Baja California Sur será a través de la subestación existente “Coromuel” de 230 kilovoltios en el estado de Baja California Sur, incluyendo el Sistema de Transmisión. La Central estaría localizada en el municipio de la Paz, en el Estado de Baja California Sur y tendría un costo estimado de 31 millones de dólares.

A los anuncios se estas tres cancelaciones se sumó como trascendido la suspensión de la ampliación de 25 megawatts en Perote, Veracruz.

La CFE respondió que dará a conocer toda la información respecto a estos procesos el miércoles por la tarde.