A pesar de estar en las actividades esenciales, la empresa Braskem Idesa planea la estrategia para el regreso a la “nueva normalidad”. Con una planta en el estado de Veracruz (77% de su personal), y operaciones en la Ciudad de México donde el 100% se encuentra en home office; analiza el plan de regreso que tiene 4 etapas, una de preparación y tres fases más para el regreso paulatino.

En entrevista Yordan Nadav, director de Personas y Organización de Braskem Idesa, explicó a El Economista parte de la nueva realidad que vivirán las organizaciones; “ahora nuestra tarea es ver cómo vamos a empatar estas fases con el semáforo, que propuso el gobierno federal, en función de que nos gusta cuidar a la gente y hemos demostrado que podemos trabajar”.

Destacó que “formamos parte de una actividad esencial, y vamos a extender este periodo en donde la planta opera con un menor número de personas; vamos a seguir con estas limitaciones de espacios de comedor, de lugares de trabajo, de aplicar estos cuestionarios en los ingresos a la planta”.

Asimismo, el consorcio de capital brasileño, con cuatro años de operaciones en México, mantendrá medidas como limitar vuelos, acción que se tomó desde las primeras fases, y seguirán restringidos; también, mantendrá a los grupos vulnerables 100% en casa (por lo menos en la fase 1 y 2)”.

El directivo expuso que parte de las acciones que aún analizan van desde el hecho de que el corporativo se encuentra en una torre de oficinas; “y yo puedo controlar lo que ocurre en el piso 24 con la distribución de las personas, pero requiere coordinación con los demás porque de nada me sirve un elevador en el que entremos 15 personas donde a lo mejor 10 no son de la empresa y no sé qué medidas están tomando”.

Por ello, dijo, hay que cuidar que estos regresos sean escalonados por áreas, “no sirve un esquema en el que uno venga un día y el otro el siguiente día; funciona tener esquemas más largos, guardias de 6 o 7 días que nos permitan que el equipo que esté en casa se encuentre seguro, mientras el otro equipo se encuentra trabajando”.

Tienen claro que, a pesar de que hay un ciclo de baja de la petroquímica y por el Covid-19, no habrá recortes de personal. “Desde el inicio dijimos que no íbamos a tocar el “renglón” de personas e íbamos enfocar esfuerzos para buscar ciertos ahorros en otros lugares”.

De la misma manera, “vamos a ser muy cuidadosos también con los integrantes que llegan al trabajo en transporte público; entonces tal vez en las primeras fases no es el momento ideal para que ellos regresen. Entonces cuando hablamos del regreso escalonado lo vamos a hacer en este tenor, cuidando a la gente vulnerable, tratando de limitar algunas acciones de riesgo de contagio, no se trata de un plan de algunas semanas, dicen que esto va a ser un parteaguas para la forma en que vamos a trabajar”.