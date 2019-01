El principal índice de acciones de Brasil cerró el miércoles en un máximo histórico, por encima de 91,000 puntos, en medio de las perspectivas favorables para la economía del país en el 2019 y tras la asunción del nuevo gobierno.

El Bovespa subió 3.56% a 91,012.31 puntos, récord de cierre. En el mejor momento de la rueda escaló hasta 91,478.84 unidades, el mayor nivel alcanzado en una sesión. El volumen financiero de la jornada fue de 17,300 millones de reales.

El índice referencial avanzó 15% en el 2018, pero en diciembre registró una pérdida de 1.8 por ciento. Estrategas de BTG Pactual dijeron en un informe que las perspectivas para la Bolsa en el 2019 son prometedoras.

“Esperamos que el nuevo gobierno de derecha implemente grandes cambios en el funcionamiento de la economía”, comentaron.

El nuevo ministro de Economía, Paulo Guedes, prometió el miércoles que reduciría el enorme rol del gobierno en la economía, recortaría impuestos, realizaría privatizaciones y frenaría lo que dijo es un excesivo gasto público.

El alza del petróleo también impulsó al Bovespa, mientras que Wall Street se recuperó por la tarde, alejándose de sus mínimos de sesión.

La preocupación por la salud de la economía china afectó los mercados en el inicio de la jornada, luego de que la actividad industrial china medida por el índice PMI Caixin/Markit se contrajo en diciembre por primera vez en 19 meses.

Entre los papeles líderes, los preferenciales de Petrobras se dispararon 6.08% por el alza del crudo en el mercado externo y las perspectivas positivas para el nuevo gobierno local.

En tanto, las acciones de Itaú Unibanco avanzaron 4.28% y las de Bradesco 4.5%, mientras que las del Banco de Brasil ganaron 4.54% y las de Santander Brasil se dispararon 7.12 por ciento.

En el mercado cambiario, el real se fortaleció 1.71%, a 3.8096 unidades por dólar.

Furor por las armas

En medio de la jauja del Bovespa, destacó el desempeño del fabricante brasileño de armas de fuego, Forjas Taurus, que está comenzando el 2019 extendiendo el masivo repunte del año pasado.

Después de ganar 88% en el 2018, las acciones del fabricante cerraron este miércoles con un alza de 47.6%, a 5.98 reales en Sao Paulo, apoyando así el plan del presidente Jair Bolsonaro de facilitar a los brasileños tener armas. Fue la mayor ganancia intradía para las acciones desde noviembre 1.

La administración entrante de la nación tiene la intención de garantizar, a través de un decreto, el derecho a poseer armas de fuego para los ciudadanos sin antecedentes penales, escribió Bolsonaro en su cuenta Twitter el sábado.

Durante un discurso ante el Congreso el martes, el excapitán del ejército reiteró su promesa de facilitar la compra de armas para protección personal. “El buen ciudadano merece tener medios para defenderse”, sostuvo Bolsonaro.

Sin embargo, no todos están convencidos de que el repunte tenga una base sólida. El analista jefe de la correduría Spinelli, Glauco Legat, no ve una oportunidad de compra para la acción. “Las cifras de la compañía no son atractivas y la empresa está en gran parte endeudada”, dijo Legat por teléfono.

Desde el 2013, la firma con sede en Sao Leopoldo ha registrado pérdidas netas anuales. Además, la promesa del gobierno entrante de abrir la economía brasileña al comercio internacional podría aumentar la competencia en el sector, agregó.

“Forjas Taurus tiene un gran poder de negociación en este momento, ya que el mercado está cerrado. Pero eso podría cambiar”, refirió Legat.

Aliento a Chile

Las bolsas del mundo sufrieron en la primera sesión del año con los malos datos de China, lo que revivió los temores de los inversionistas de que el nuevo año no signifique un cambio de tendencia para los rendimientos de las acciones. Pero la región intentó aislarse de eso y encontró en Bolsonaro la excusa perfecta para que las acciones tomen otro camino.

Como consecuencia, de lo anterior, la Bolsa chilena revirtió un débil comienzo de sesión y el S&P/CLX IPSA terminó con ganancias que llegan a 0.55 por ciento.

Pero sin duda los que sacan más provecho de la situación son los papeles de empresas chilenas expuestas a la economía brasilera. El caso más significativo es Latam Airlines, acción que se disparó en Bolsa 4.24 por ciento. Sonda, otra de las que tiene operaciones en ese país, subió más de 2 por ciento. Los otros casos son Enelam, con un alza de 2.03% y Cencosud, con 0.68 por ciento. (Con información de Reuters y Diario Financiero)

Brasil subirá el salario mínimo menos de lo previsto

En el primer decreto de su gestión, el flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aumentó el salario mínimo de los trabajadores del país, llevándolo a 998 reales (unos 257 dólares mensuales) para el 2019, lo que supone un incremento de 4.61% respecto del 2018.

Sin embargo, el incremento en realidad es una rebaja respecto de lo que había proyectado y anunciado para este año el ahora expresidente Michel Temer, quien lo había establecido en 1,006 reales.

En números absolutos, el valor supera en 44 reales (algo más de 11 dólares mensuales) a los 954 reales (246.1 dólares) de sueldo mínimo que decretó para el 2018 Michel Temer, quien este martes entregó la banda presidencial a Bolsonaro.

No obstante, la cifra es inferior a los 1,006 reales (259.6 dólares por mes) calculados por el gobierno saliente y recogidos en los presupuestos del 2019.

El aumento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que conjuga la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables.

En este sentido, esa reducción entre el valor finalmente decretado por Bolsonaro y el reflejado en los presupuestos se debe a una disminución de las estimativas de inflación.

El reajuste del salario mínimo es tradicionalmente decretado en los últimos días de diciembre, pero el ahora expresidente Temer decidió delegar el asunto al nuevo jefe de Estado, que optó por definirlo horas después de jurar el cargo.

Bolsonaro fue investido como mandatario este martes en Brasilia, tras vencer en las elecciones del pasado octubre con 55% de los votos. (El Cronista)