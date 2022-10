Bitrix24: un software empresarial todo en uno

En un entorno en el que la comunicación inmediata se ha vuelto esencial para todo negocio, Bitrix24 ofrece a miles de usuarios la posibilidad de tener lo mejor de múltiples aplicaciones y servicios en un solo lugar.

Tener un ecosistema único en el que puedas llamar y realizar conferencias en todo momento sin necesidad de migrar a otras aplicaciones es una gran oportunidad de optimizar el rendimiento del trabajo. Con espacios de trabajo en línea, Bitrix24 ofrece la posibilidad de entablar reuniones de hasta 48 personas, mantener chats y realizar un seguimiento del tiempo de trabajo.

De informes hasta clientes potenciales

Además, con el software Bitrix24 la posibilidad de tener informes de rendimiento de empleados fáciles e intuitivos, así como compartir informes de trabajo, documentos, archivos, calendarios y hasta encuestas para empleados es una posibilidad.

Bitrix24 CRM es una suite de ventas digitales, esta función agiliza desde la gestión de clientes hasta la preparación de facturas. Permite encontrar prospectos mediante varios canales: formularios web, chats en vivo, llamadas telefónicas o redes sociales como una solución integral para tú negocio.

Mejora el rendimiento de tu equipo

Para el área de Recursos Humanos (RRHH), este software contribuye de manera eficaz a administrar su equipo y flujos de trabajo. Con Bitrix24 es posible llevar un registro de las horas de trabajo, recopilar informes y gestionar la asistencia de los empleados. Además, automatiza procesos de negocio y flujos de trabajo para ahorrar tiempo en un entorno donde este es esencial.

Para las más de 10 millones de empresas en todo el mundo que han elegido a Bitrix24 para administrar sus negocios, clientes y prospectos, este software ha sido una gran plataforma, esencial en un entorno en que el trabajo se ha tornado híbrido, entre lo presencial y lo digital.

Branded Content

Visualizar proyectos, automatizar tareas, dar seguimiento del progreso de un proyecto en tiempo real y almacenar archivos en un solo lugar nunca había sido tan fácil. Asimismo, la integración de terceros como Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive y más contribuyen a la colaboración en la nube en toda su empresa.

Utiliza la aplicación

Su aplicación móvil gratuita: Bitrix24 es una parte integral del ecosistema Bitrix24. La app es de gran utilidad durante un viaje o cuando es necesario trabajar desde casa. Permite asignar tareas, realizar videollamadas, usar chats, publicar comentarios y hacer una variedad de tareas más.

Actualmente, Bitrix24 cuenta con cinco planes que se adecuan a las necesidades de cada empresa. Con precios accesibles, es posible encontrar las herramientas requeridas para tu negocio. Visita su página web para conocer más.

Service provided by Bitrix, Inc. based in Alexandria, VA.