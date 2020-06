Bimbo, la panificadora mexicana más grande del mundo y la multinacional Coca Cola, seguidas del Grupo Modelo, lideran el top de 15 marcas solidarias durante la pandemia del coronavirus en México, así lo revela la encuesta de junio: Coronavirus Covid-19, la cual mide también la adaptación de la población ante la salida del confinamiento a la nueva normalidad.

Son marcas solidarias con sus empleados y con la población en general, las que durante los cien días que lleva el país con coronavirus, han destinado recursos a través de donaciones a la población, a los organismos de salud pública y al personal médico, hechos que no han pasado desapercibidos por la población, ni por sus empleados.

De acuerdo con la encuesta del mes de junio del 2020, levantada por PQR Planning Quant, Bimbo, Coca Cola y Grupo Modelo se han mantenido en el liderazgo de las marcas solidarias por tercer mes consecutivo, medición iniciada desde el mes de abril por esta firma encuestadora.

La encuesta del mes de junio revela que la población mencionó a once marcas solidarias más: Pepsi, Soriana, Lala, Walmart, Telcel, BBVA, Grupo Carso, Telmex, Sears, Sanborns e Inbursa, las que obtuvieron porcentajes de entre 4 y 3 por ciento.

Marcas no solidarias

La encuesta mide también la percepción de la población de marcas no solidarias con sus empleados ni con la población en general. En el mes de junio registró que Grupo Salinas redujo su porcentaje a 9% desde 27% en abril; en tanto que Alsea disminuyó la percepción a 2%, desde 7% en abril. En el caso de Elektra, su percepción como marca no solidaria se redujo en junio a 8% desde 20% en abril; Las marcas CFE, Coppel y Soriana no sufrieron cambios significativos en este rubro.

Salida a la nueva normalidad

La medición de la acción solidaria de marcas va en sintonía con el sondeo de los insumos básicos que la población considera mínimos para salir del confinamiento a la nueva normalidad. Destacan los cubrebocas y el gel antibacterial, insumos que las marcas solidarias han distribuido entre sus empleados y la población en general. Así mismo, la gente prefiere evitar a personas sin cubrebocas, que tosan o estornuden.

Del home office al que sin duda recurrieron las empresas solidarias, un porcentaje alto de los entrevistados lo percibe como la nueva normalidad de trabajo.

La economía en los hogares es otro rubro considerado en la encuesta de PQR Planning Quant. Ante la incertidumbre económica generada por el desempleo y menores ingresos, revela que los entrevistados ponen mayor atención a los precios y en la reducción de su gasto familiar.

Ante este hecho, las marcas solidarias, sobre todo de bienes de consumo básico, han sido sensibles a la creciente falta de liquidez de los hogares, derivada de la pandemia, pues decidieron no incrementar los precios en sus portafolios de productos durante la crisis sanitaria.

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, “el promedio de ingresos percibidos por hogar va a la baja; y se continúa incrementando la cantidad de hogares que se han quedado sin ingresos”. El 41% de los encuestados manifestó haber perdido el empleo. Incluso, la encuesta registra que el promedio de ingresos recibidos por el hogar va a la baja.

PQR Planning Quant levantó la encuesta del 3 al 7 de junio mediante entrevistas online y una muestra de 646 casos, con un margen de error +/- 3.9%, y en seis regiones del país.