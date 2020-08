Frente al impacto del Covid-19 en la economía mexicana, los empresarios del sector de la construcción proponen el desarrollo de proyectos en las regiones del país, cuya inversión asciende a 369,909 millones de pesos.

“La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha identificado, a través de sus delegaciones en todo el territorio nacional, una serie de proyectos que de acuerdo a las necesidades de cada región se consideran prioritarios para incrementar los niveles de desarrollo y bienestar de sus habitantes, así como para incrementar su competitividad”, se lee en la Propuesta de CMIC-Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Así, en el Bajío, que integra a Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, se estarían desarrollando un total de 36 obras, con una inversión aproximada de 85,714.9 millones de pesos.

El proyecto con el mayor monto de inversión es el Tren Ciudad de México-Querétaro, cuya inversión asciende a los 40,767 millones de pesos; la segunda obra de gran magnitud presupuestal es en San Luis Potosí, donde se propone desarrollar un libramiento ferroviario de 56 kilómetros, para lo cual se necesitarían 15,200 millones de pesos.

Mientras que en la frontera norte (Sonora, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila) se desarrollarían 71 obras, con una inversión de 38,598.8 millones de pesos.

Una de las obras donde más recursos se destinaría sería en Nuevo León, con el Sistema Vial Huajuco, que consiste ser un segundo piso en el sur de Monterrey hacia la carretera nación, con un presupuesto de 7,500 millones de pesos.

En la propuesta dirigida a los mandatarios estatales, el sur-sureste (Guerrero, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Yucatán) se encuentra como la segunda región a donde más se le estaría invirtiendo, con 74,055.7 millones de pesos y un total de 66 obras.

En esta región resalta la propuesta de desarrollar en Guerrero la ampliación de la carretera Zihuatanejo-Cuajinicuilapa, con 12,000 millones de pesos; así como en Veracruz las cuatro terminales comerciales en el nuevo puerto, con 9,198 millones de pesos.

Le sigue la región centro (Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala) con 70,553.8 millones de pesos y 33 desarrollos de infraestructura; destaca el proyecto de vialidad del poniente en la capital del país, que consiste en crear una vialidad a base de túneles y viaductos elevados, para lo cual se destinarían 20,000 millones de pesos.

“Estratégicamente localizadas para lograr conectividad funcional, aprovechando al máximo el derecho de vía, bajo el trazo las líneas de transmisión de la CFE, que es paralelo al periférico de 1.7 a 4.8 km al poniente, que integrará las zonas norte y sur, con las zonas centro y oriente”, se lee en el documento.

En la región centro-norte (Zacatecas, Durango, Baja California Sur y Sinaloa) se destinarían 55,027.7 millones, así como 35 desarrollos de infraestructura.

La obra con mayor captación de recursos sería en Sinaloa, con el desarrollo de la Vía Férrea Mazatlán-Villa Unión-Concordia -El Salto-Durango, con 25,000 millones de pesos.

Para Occidente (Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco) se tiene contemplado destinar 45,958 millones de pesos, así como 23 obras. La obra con mayor captación de recursos se daría en Jalisco, con la construcción de la Línea 4 del tren ligero, mediante 16,000 millones de pesos.

En análisis

Al respecto, el presidente nacional de CMIC, Eduardo Ramírez Leal, explicó a El Economista que si bien el paquete de propuestas de obras que proponen tiene detrás una serie análisis y que si se llevan adelante mejorarían la economía, además de que generarían más empleos.

Aseguró que ciertas regiones concentran más obras de infraestructura porque hubo estados que presentaron más proyectos que otros, pero en los siguientes días las cifras podrían cambiar.

“Probablemente los estados del Bajío fueron los que mandaron más proyectos en estos momentos, pero no quiere decir que en el norte o el sur no se requiera, simplemente esa es la información que acudieron nuestros representantes en esos estados a mandarnos. Mucho de lo que está pasando en el Bajío se traduce en números positivos, hay una gran productividad en esos estados, pero eso no quiere decir que todo se va a invertir ahí, nosotros lo que quisiéramos es que se invierta en los 32 estados”, enunció.

Aseguró que el documento que reúne las propuestas no es limitativo y por lo mismo exhortó a las entidades a que envíen sus propuestas para nutrir más el proyecto.

Ramírez Leal enunció que todas las entidades tienen áreas de oportunidades para que se invierta en proyectos de infraestructura y que una de las metas que buscan es que se generen inversiones de todo tipo, privadas y públicas.

