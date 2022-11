Avianca y Viva Air, contra reloj para apelar negativa a su fusión

Nos preocupa el sentido de la decisión, pues va en contravía de las necesidades del país y desconoce el potencial efecto que tendría la desaparición de Viva sobre los usuarios y el mercado. Desde Avianca reiteramos nuestra voluntad de participar en el rescate de Viva”.

Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte de Colombia confirmaron el desenlace de una de las noticias empresariales del año, y que mantenía en vilo a las aerolíneas con operación en el país: la autoridad negó la solicitud de integración empresarial entre Avianca y Viva Air, con la cual buscaban operar bajo un mismo grupo.

Dicha petición fue objetada por las entidades, sustentada en diferentes argumentos: desde afectaciones a la libre competencia, al mercado y los consumidores, hasta la falta de pruebas para la figura de “excepción de empresa en crisis”, a la que recurrieron.

La autoridad señaló que las dos empresas alcanzarían 100% de participación en 16 rutas nacionales que comparten, y esto "tendría efectos adversos en el mercado".

Pero la Aerocivil fue clara en que proceden recursos de reposición y de apelación, que podrán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Además, si las compañías consideran necesario reformular y presentar la solicitud teniendo en cuenta los argumentos expuestos, lo pueden hacer.

Así mismo, se informó que Avianca y Viva están en la libertad de escoger los recursos que quieran presentar ante la autoridad, mencionando opciones como formular un negocio de adquisición de acciones y control político sobre la otra aerolínea.

Los argumentos para objetar

La figura utilizada por las compañías de aviación para solicitar la integración fue “empresa en crisis”, en referencia a Viva Air. No obstante, la Aerocivil confirmó que los requerimientos para proceder no fueron evidenciados. “Solicitaron excepción de empresa en crisis y esto debe cumplir unos criterios. En el expediente no se encontró que las intervinientes probaran esos criterios. La crisis de Viva es por factores exógenos que también afectan a las demás aerolíneas”, explicó Alexandra Palomino, directora de Transporte Aéreo en la Aerocivil.

Viva Air se pronunció diciendo que la compañía recibe de forma respetuosa, pero con sorpresa la decisión tomada: “revisaremos las alternativas que nos presentan, dado que esta alianza es necesaria para la continuidad de Viva”. Así, la low cost reafirma que explorará las posibilidades de lograr una integración, al igual que lo hará Avianca.

