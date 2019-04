El sector patronal de México exigió al Congreso no avalar una reforma laboral “precipitada” que en un futuro inmediato genere inestabilidad laboral y económica, ni mucho menos reaccionar “cuando nos truenen los dedos los políticos de Estados Unidos. No por avanzar en el proceso de aprobación del T-MEC se debe aprobar una reforma laboral precipitada. La discusión no ha empezado ni siquiera en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y no debemos reaccionar cuando nos truenen los dedos por políticos de allá”, sentenció Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El llamado, dijo, es para que los diputados se tomen el espacio necesario para la reflexión, “sabemos que no han sido escuchados ni todos los organismos obreros ni los empresariales”. Por otra parte, Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark, dijo: “inquietan los cambios a la reforma laboral”.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que se le externó a la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, la preocupación de los cambios laborales, por lo que el sector empresarial presionará para modificarlas en el Congreso.

Si bien se busca que sea ratificado el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), es indispensable que “nuestras inquietudes sean consideradas”, comentó Salazar.

El sector empresarial considera que existen factores que podrían alterar la paz la laboral. “Hay varios asuntos que no han sido analizados y si la iniciativa no cuenta con el aval de los actores del trabajo podría generar problemas de inestabilidad laboral”, alertó Gustavo de Hoyos.

Octavio de la Torre, vicepresidente de la Concanaco, explicó que el texto del T-MEC refiere que es deseable que México apruebe la reforma laboral antes de una aprobación del tratado, y que si esto no se hace podría ser motivo de retraso.

Sin embargo, “las presiones y mensajes recientes al respecto por parte de los demócratas tienen que ver más con la agenda electoral que se está viviendo en Estados Unidos”, resaltó. Recientemente la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que los legisladores estadounidenses no deberían respaldar ningún acuerdo en remplazo del TLCAN, a menos de que México apruebe una ley que proteja los derechos laborales, lo cual prendió los focos de alarma de los sectores empresariales en México.