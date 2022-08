Aumento en precios de Disney+ no afectará a suscriptores en México

El aumento en los precios de la suscripción de Disney+ no afectará a los usuarios en México de la plataforma, debido a que Walt Disney Co. informó que por ahora sólo planea aplicarlo en Estados Unidos.



Este miércoles, la compañía de entretenimiento anunció que a partir del 8 de diciembre de 2022 subirá en 3 dólares la tarifa mensual de su servicio de streaming en Estados Unidos, de 7.99 a 10.99 dólares.



Los usuarios estadounidenses tendrán la opción de seguir disfrutando los contenidos de la plataforma al precio actual, pero con anuncios, a través de un nuevo servicio con publicidad que estará disponible a partir de ese mismo día.



En México, seguirá aplicando la tarifa de $159 pesos al mes y hasta ahora no se ha informado cuándo estará disponible en el país la opción con publicidad.



La compañía de entretenimiento espera que con el aumento de sus tarifas y la opción con publicidad, pueda incrementar sus ventas y lograr ser rentable en su negocio de streaming.



Si bien Disney+ agregó a 14.4 millones nuevos suscriptores en el segundo trimestre y superó a Netflix en número total de suscriptores, la compañía tuvo una pérdida de 1,100 millones de dólares en su negocio de streaming.



<h2>¿Quién es quién en el streaming?</h2>



Con el precio actual de $159 al mes, Disney+ se mantiene como una de las plataformas más caras en México.



Únicamente es superada por Netflix, cuyo paquete estándar y premium cuestan $219 y $299 al mes, respectivamente, y por Star+, que cobra una mensualidad de $199.



Es más caro que Amazon Prime Video ($99) y Paramount+ ($79), además de que cuesta más del doble que Apple TV+ y HBO Max ($69 en el caso de ambos).



