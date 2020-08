La desigualdad de género, económica y social de la mujer es ancestral. Sin embargo, en las ciudades, en los barrios, representan el pilar moral, ético y económico de la familia. El ambiente hostil las ha forjado para superar adversidades, y un porcentaje de ellas no han tenido miedo a emprender un negocio: el comercio las empodera.

De los casi 32 millones hogares que hay en México, más de 3 millones de familias dependen de las Tienditas de la esquina; y de cada 10 que se ven por la ciudad, 6 son atendidas por mujeres. Ellas tienen mucho que decir, pues con su impulso llevan a cabo una labor importante en nuestra comunidad: son el sostén de su familia.

“Hace 3 años a mi esposo y a mí se nos ocurrió poner una tienda. Cuando era más joven tuve que dejar la escuela para poder apoyar a mis papás y me metí, de hecho, a una tienda…”. Con mi experiencia, “entre los dos pusimos el negocio. Ser mamá y ser dueña de un negocio es doble trabajo: atender a la gente, a los proveedores y, a parte de la gente, tus hijos”, sostuvo Laura Bejarano Reyes, propietaria de la Tienda de Abarrotes 2 Hermanos.

De acuerdo con Natalia Wills, representante de Pro Mujer en México, el 60% de estas tienditas son lideradas por mujeres. “Nosotros vemos a estas mujeres como agentes de cambio de ellas mismas, de sus familias y de sus comunidades”.

Covid-19 les merma ventas

De ese 60% de tiendas atendidas por mujeres, el 50% —900,000— también han visto mermadas sus ventas durante los más de cinco meses que en México lleva el confinamiento, obligado por la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Empoderamiento de la mujer

Natalia Wills, segura que con la alianza entre la Fundación Coca-Cola, Pro Mujer y el Tecnológico Nacional de México, buscamos un objetivo común que es el empoderamiento económico de las mujeres,

Apoyo económico y en capacitación

En esta alianza, Pro Mujer les otorga a las mujeres dueñas de una tiendita:

Apoyo económico directo para que lo usen en las necesidades más apremiantes que tengan en este momento, derivado de la pandemia. Programas de capacitación de acompañamiento empresarial. Y Mi Tienda Segura, para que haya seguridad y no pongan en riesgo ni a ellas ni a sus clientes.

“La pandemia nos ha afectado un poco económicamente, por lo mismo que la gente tiene miedo de contagiarse, de salir. La Fundación Coca-Cola y ProMujer me dieron un apoyo económico y pues lo ocupé para surtir”, comentó Laura Bejarano Reyes, quien dijo que “de las capacitaciones que nos ofrecen, pues me gustaría tomar, a lo mejor, la de cómo administrarse mejor y yo creo más adelante, ¿por qué no? poner más negocios”.

Se considera que el apoyo a la mujer sea éste económico o en capacitación, lo va a utilizar en favor de su familia: no se lo gasta. De ahí que Natalia Wills advirtiera que “cuando inviertes en una mujer, ellas regresan el 90% de esos ingresos a sus familias, porque tienen un gran sentido de responsabilidad”.

Esa visión de ProMujer, Laura Bejarano lo refrendó al comentar que “lo más importante en mi vida es mi familia, por eso fue el negocio, por mis hijos, dos hermanos. Darles algo mejor y una educación mejor”.

Alianza empresarial que da frutos

En México, Industria Mexicana de Coca-Cola y Fundación Coca-Cola, en alianza con diferentes Instituciones, ha capacitado a más de 179,000 mujeres, en desarrollo humano y de negocios, con el propósito de promover el desarrollo social y económico de mujeres emprendedoras, particularmente mujeres dueñas de pequeñas tiendas. Se les ha capacitado en servicio al cliente, administración, finanzas, ventas/ganancias y presentación de productos.

La capacitación se realiza en asociación con organizaciones aliadas: Fundación Mitz, Fundación Doña Margarita. Y con instituciones educativas: Tecnológico Nacional de México.

En un entorno de Covid-19, la Fundación Coca-Cola se ha asociado con ProMujer para otorgar apoyos económicos a 8,000 mujeres, acompañados de capacitaciones y asesoramiento personal, con la finalidad de que adquieran habilidades para administrar sus negocios y obtener un aprendizaje en su transformación personal. Con estos esfuerzos, para el cierre de 2020 se proyecta el apoyo de más de 200,000 mujeres.

La mejor forma de ayudar a las mujeres emprendedoras de nuestro país es allegarles herramientas para crecer y mejorar.

Fundación Coca-Cola, el Tecnológico Nacional de México y ProMujer trabajan de manera conjunta para que las mujeres propietarias de tienditas aumenten su potencial comercial. Cada año, se capacita en el país a miles de mujeres dueñas de pequeños negocios.

¡Si trabajamos en sociedad, será más fácil ayudarles a salir adelante! ¡Hay que apoyar a las mujeres emprendedoras; nos vemos la próxima en la tiendita de la esquina!