El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Montemayor, manifestó al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, su preocupación por el alarmante incremento en el número de robos de unidades de carga en el territorio nacional, que en algunas regiones ha crecido hasta por arriba del 50% sin poderse frenar el alza de la incidencia .

Durante la ceremonia en que fue reelecto, el líder empresarial también mencionó el interés del sector por participar en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, su interés por hacer más eficiente el programa de chatarrización de unidades y las complicaciones regulatorias que enfrentan, entre otras problemáticas.

No sólo queremos pedir, sino también aportar ideas. Queremos ser propositivos, estamos en toda la disposición de aportar nuestro conocimiento y experiencia , manifestó el líder empresarial.

En relación con el robo de unidades en carreteras, sin ofrecer mayores detalles, Montemayor dijo que el aumento lo han registrado en lo que va del año con respecto al 2016, sobre todo en Veracruz, Guanajuato y Puebla, donde ven focos rojos que están al alza. Ante la compleja realidad, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Requerimos certeza legal en este renglón de la seguridad. Estamos en la tarea de buscar la tipificación del robo al autotransporte de carga como un delito federal. Llamamos al Poder Legislativo a atender estas iniciativas de reformas que van en este sentido , señaló.

En respuesta, el titular de la SCT dijo estar dispuesto a establecer una mesa de trabajo para atender este y otros temas que afectan al sector de autotransporte, que ha mostrado una creciente competitividad y que no se debe afectar. No quisiéramos tener ese problema pero vamos a ver si podemos ayudar con la videovigilancia (que se instalará como parte de las medidas para verificar pesos y dimensiones en las carreteras)... también me comprometí a platicar con la Conferencia Nacional de Gobernadores para que haya un trato especial y se liberen las unidades (afectadas) de manera más rápida y con memos problemas , aseveró.

Sobre el interés de los transportistas mexicanos de participar en la renegociación del TLC, argumentó la importancia del intercambio comercial con EU, calculado anualmente en 515,000 millones de dólares, de los cuales por vía terrestre suman 360,000 millones de dólares.

El presidente de Canacar fue claro: Señor Secretario, los transportistas de México queremos participar en las renegociaciones, queremos cooperar con el gobierno mexicano. Es momento que nuestra industria salga de las sombras oficialistas del gobierno norteamericano y se le dé un trato justo en las mesas de negociación .

