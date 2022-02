Al menos 161 organizaciones sindicales están obligadas a realizar el cambio de dirigencia antes del 31 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga que otorgó la autoridad laboral, ya que no habrá más ampliaciones.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los sindicatos que tuvieron la posibilidad de retrasar sus procesos electorales de cambio de secretario general o sus dirigencias, fueron los que vencieron sus constancias sindicales entre el 18 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2022.

Algunas de las 161 organizaciones que se encuentran en esta situación son el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUNAM); así como el Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económica A.C.; Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Metropolitana; Sindicatos de Trabajadores del Colegio de México; el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio “El Potrero” y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de Afore XXI.

Cabe resaltar que los sindicatos que entren en este proceso deberán cumplir con las nuevas reglas de la reforma laboral, es decir, el voto libre, secreto y directo para realizar estos trámites ante el Centro Laboral de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) que entró en funciones.

“La distancia social que debió aplicarse dificultó en gran medida la realización de asambleas, por ello se dio una prórroga para evitar que los sindicatos quedaran en estado de indefensión; no obstante, ahora ya tendrán que realizar el cambio de dirigencia bajo todas las reglas de la reforma laboral, que ya está en vigencia”, explicó Pablo Franco, presidente de la Unión de Juristas de México.

Para ello, los sindicatos deben considerar el voto personal, libre, secreto y directo; contar con una comisión electoral, considerar la proporcionalidad de género para la integración de la directiva sindical y podrán pedir el acompañamiento de la autoridad laboral para sus procesos; incluso “algunos de los trabajadores que logren sumar el 30% también podrían pedir que el CFCRL acompañe el procedimiento para verificar que cumple con los estatutos y con la ley”, detalló Franco.

Ahora todo en materia de registro entra en competencia del Registro Federal, lo cual “debe representar un cambio porque obliga a estos dirigentes a promover y requerir la participación de sus agremiados”.

No más prórrogas

Alejandro Avilés Gómez, presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de la Ciudad de México, explicó que “la Secretaría del Trabajo informó que los sindicatos deben llevar a cabo sus procesos y se dejó ver que no habrá prórrogas; y se espera que en todo caso el que notifique sea el Centro Federal Laboral”.

Resaltó que “será hasta el 31 de marzo para renovar la toma de nota”, esto significa que los sindicatos que no hayan electo a sus directivas, aunque no desaparezca, es posible que no tengan el documento que les da personalidad jurídica (toma de nota) para poder negociar, entre otros trámites, un contrato colectivo de trabajo con la empresa.

Para acelerar este proceso, Avilés Gómez, explicó que la autoridad laboral puso a disposición el uso del voto electrónico, tal y como se utilizó en el Sindicato Petrolero, pese a que no está reglamentado su uso en la Ley Federal del Trabajo.