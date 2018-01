Por segunda ocasión, el metabuscador de precios de vuelos en el país Trabber.mx analizó los patrones de comportamiento del viajero mexicano a través de sus búsquedas de vuelos con el objetivo de descubrir cuál es la imagen que tienen de las principales compañías aéreas que vuelan en y desde México, dando a conocer un ranking de las aerolíneas con más fans y con más haters.

El sitio permite a los usuarios limitar la búsqueda a las compañías de su gusto, lo que permite conocer las filias y fobias de los viajeros. “Casi la mitad de nuestros usuarios utilizan filtros en la búsqueda. Algunas veces piden no ver los resultados de aerolíneas concretas por haber tenido una mala experiencia o porque no les gusta su servicio, mientras otras prefieren alguna compañía concreta por diversos motivos: poseer un nivel de fidelización de alguna alianza (onWorld, Skyteam, etc..), que les da más millas o les permite entrar en salones VIP, o simplemente les da más seguridad viajar en alguna”, destacó Oscar Frías, CEO de Trabber.mx.

Los resultados del ranking son claros: La aerolínea con más haters o detractores en México es United, que tiene 23 haters por cada 10 fans, seguida de Vivaaerobus, que tiene 17 haters por cada 10 fans.

En el informe anterior, dado a conocer en julio del 2017, ambas compañías eran también las peores valoradas por los mexicanos, aunque el orden era el contrario. Vivaaerobus pasó del puesto 1 al 2 en la peor valorada, dejando a United con más haters en México. Estas dos, junto con American Airlines y Delta, forman el grupo de las aerolíneas con más detractores que fans, lo que quiere decir que los viajeros tienden a evitarlas en la medida de los posible (aunque sus precios suelen ser atractivos, no tanto si se incluye el precio por facturar una maleta).

Iberia y Aeroméxico, entre las que tienen más fans

En el extremo opuesto según el reporte de Trabber.mx, la aerolínea Iberia tiene 85 fans por cada 10 haters, seguida de KLM, con 65, y British Airways con 64, lo que revela que son las compañías aéreas con mejor imagen para los usuarios mexicanos.

El caso de Aeroméxico (21 fans por cada 10 haters) resultó con un saldo positivo en cuanto a imagen y surge como la aerolínea mejor valorada al mejorar su posición respecto a julio del año pasado. “Las aerolíneas mexicanas, en general, tienen una buena imagen en su mercado nativo. Las compañías han trabajo mucho en dar mejores servicios y los viajeros lo están valorando”, señala Trabber.mx.

En cuanto a Aeromar e Interjet también se encuentran en el listado de aerolíneas “queridas” por los mexicanos aunque su ratio fan/hater cayó un poco en los últimos seis meses.

Aerolíneas con más haters

Número de haters por cada 10 fans. Entre () diferencia respecto a Julio del 2016

United: 23 haters por cada 10 fans (+2)

Vivaaerobus: 17 haters por cada 10 fans (-4)

American Airlines: 15 haters por cada 10 fans (=)

Delta: 12 haters por cada 10 fans (=)

Aerolíneas con el mismo número de haters que de fans

Volaris: 10 haters por cada 10 fans

Número de fans por cada 10 haters

Iberia: 85 fans por cada 10 haters (+28)

KLM: 65 fans por cada 10 haters (-13)

British Airways: 64 fans por cada 10 haters (+20)

Air Canada: 39 fans por cada 10 haters (+13)

Air France: 35 fans por cada 10 haters (+8)

Aeroméxico: 21 fans por cada 10 haters (+5)

Aeromar: 21 fans por cada 10 haters (-2)

Interjet: 15 fans por cada 10 haters (-5)

Avianca: 12 fans por cada 10 haters

¿Cómo se hizo el estudio?

Para calcular la cantidad de fans o haters de una aerolíneas se tomaron en cuenta las siguientes variables que los usuarios pueden seleccionar a la hora de realizar una búsqueda en Trabber.mx