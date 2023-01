Aeromar da plan al AICM para saldar deuda

La dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que representantes de Aeromar presentaron este lunes “una propuesta de convenio” para liquidar el adeudo que ronda los 500 millones de pesos y que se mantiene la disposición para no afectar las operaciones de la aerolínea.

“Durante la reunión, los directivos de la empresa aérea atendieron la indicación acordada y presentaron su propuesta, misma que fue recibida por las autoridades del aeropuerto para ser revisada y analizada”, detalló el AICM.

Deudas millonarias

En septiembre pasado, el Vicealmirante Piloto Aviador Retirado, Carlos Ignacio Velázquez, director de la principal terminal aérea del país, dijo en entrevista que había encontrado adeudos por unos 7,500 millones de pesos y que se encargaría de hacer los trámites pertinentes para cobrarlos.

Cobrar los 7,500 millones de pesos que les deben será aire para la operación del aeropuerto (se le comentó).

Es aire puro y ya empezaron a pagar. Estamos recuperando, no tengo estimado ahora, porque además nadie paga cash. Hay que hacerles un programa de pagos. Un restaurante muy famoso debía 28 millones de pesos, les dije: me tienes que pagar y respondían que no podían por la pandemia. Me habló un diputado y otras personas. Comenté: dile a tu paisano que pague o le voy a cerrar. Yo no recibo órdenes de nadie ni recomendaciones de nadie. La gente ya se está dando cuenta.

En consecuencia, en el reciente comunicado de prensa del AICM quedó escrito: esta administración confirma su decisión de continuar actuando con orden, disciplina y transparencia, dentro del marco del Estado de Derecho.

