Brasil, Brasilia. “Es difícil la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía porque la industria no está involucrada, no conocemos los planos, no conocemos las fechas de implementación y estamos hablando de dos años (de la supuesta construcción)”, señaló Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

En el marco de la reunión en donde se congregan los líderes de todas las aerolíneas regionales, el ALTA Leaders Forum, urgió al gobierno federal de México a que les compartan todos los documentos y la planeación para el lanzamiento del Sistema Aeroportuario Metropolitano, compuesto por las terminales de la Ciudad de México, Toluca y, en el futuro, Santa Lucía, sobre todo en términos de espacio aéreo. “Es algo de lo que casi no se habla, porque no es tangible, pero la industria necesita saber cómo se reorganizará el espacio aéreo una vez que entren en funcionamiento coordinado los tres aeropuertos del sistema que ofrece el gobierno”, añadió el vicepresidente regional de la organización que representa a 82% de las aerolíneas comerciales del mundo.

“No conocemos cuáles serán los puntos de entrada y de salida, cuándo entrará Santa Lucía y cómo se incorporará (desde el punto de vista del espacio aéreo), cuáles van a ser los procedimientos y cómo se va a embarcar y conectar entre los aeropuertos”.

Peter Cerdá señaló que el plan gubernamental fue anunciado con una modernización del espacio aéreo en el valle de México, lo que permitiría asegurar y eficientar las operaciones en la capital mexicana; por tanto, esto incrementa la urgencia para la industria de tener mayor información al respecto, ya que el estudio realizado por Navblue presenta únicamente las expectativas de crecimiento en el Sistema Aeroportuario Metropolitano.

“Necesitamos esa confirmación de las autoridades: cuándo entra el Sistema Aeroportuario al cien, quién va a operar en el AICM, quién en Toluca, quién en Santa Lucía y cuáles son las mejoras”, declaró. Lo anterior como respuesta a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien dijo durante su conferencia del 29 de octubre, “que las aerolíneas se irán convenciendo para operar en Santa Lucía”.

“Van a ir cambiando de parecer, poco a poco, cuando tengan más información”, indicó el presidente.

Reiteran complicaciones de operación militar-civil

“Entendemos la importancia de las operaciones militares. Tienen una misión específica, son la defensa del país y ése es su rol. El rol de la aviación comercial es totalmente distinto y tenemos que asegurarnos de que podamos cumplirlo con la infraestructura que se nos da”, indicó el representante de la IATA.

Se tiene que considerar que el pasajero de vuelos civiles tiene características muy específicas que se tienen que tomar en cuenta al momento de construir un aeropuerto destinado a tener operaciones comerciales, añadió.

Desde el punto de vista de la industria, actualmente el plan de Santa Lucía está en cero. “Construir una terminal sin la colaboración de las líneas aéreas y de la parte aeroportuaria sería un error”, puntualizó Cerdá.

Finalmente, Peter Cerdá señaló que, como organismo, no tienen constancia de grandes aeropuertos en ciudades importantes que operen bajo un esquema mixto civil y militar.

“Pérdida de pasajeros es una constante”

Se ha comprobado que terminal de Toluca no funciona: Aeroméxico

El mejor ejemplo de que un sistema de aeropuertos en una ciudad como México no funciona, lo tenemos en casa, señaló Andrés Conesa, director ejecutivo de Grupo Aeroméxico.

“Si un sistema como éste funcionara, Toluca actualmente estaría captando cerca de 8 millones de pasajeros al año, pero no. Es un aeropuerto que todos los años está perdiendo dinero porque no tiene vuelos”, señaló.

Durante su participación en el ALTA Aviation Leaders Forum, Enrique Cueto, director general de Latam, puntualizó que el mejor ejemplo de cómo un sistema de varios aeropuertos en una misma ciudad se puede observar en Buenos Aires, con el funcionamiento internacional de la terminal de Ezeiza y la terminal doméstica de Aeroparque.

“Lo que está claro es que el mejor ejemplo que tenemos de una situación similar es el de Buenos Aires. Parte de los problemas que tiene actualmente Aerolíneas Argentinas tiene que ver con que opera de forma dividida en Ezeiza y Aeroparque”, señaló.

Conesa reiteró que ellos, así como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, no han visto absolutamente nada del rediseño del espacio aéreo para el funcionamiento conjunto del Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Antes del cese de operaciones de Mexicana, varias aerolíneas mexicanas como Interjet y Volaris operaron distintos vuelos desde Toluca, llegando a transportar hasta 8 millones de pasajeros anuales. Sin embargo, tras la salida de Mexicana, las otras aerolíneas movieron sus operaciones al AICM, dejando inoperativo al de Toluca. (A21)