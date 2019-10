Luego de que las aerolíneas Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y LATAM Airlines, advirtieron que debido a los altos costos que ello implicaría, no operarán simultáneamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que poco a poco cambiarán de opinión.

“Pues están en su derecho, pero ahí van ir cambiando de parecer poco a poco, cuando tengan más información”, mencionó.

“Se tiene que ir también aceptando poco a poco, porque es un proceso, que no puede haber un interés particular por legítimo que sea, por encima del interés nacional. Antes, los intereses de grupos eran los que se imponían, ahora ya no es así, por poderosos que sean; es el interés de la nación lo que prevalece”, añadió.

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que su gobierno también abrirá como opción de destino Toluca, “y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad, y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto, para que así se mantenga un buen servicio en el actual aeropuerto y se dé opciones para incrementar la atención en Toluca, en tanto está Santa Lucía”.

La aerolíneas Aeroméxico, Copa Airlines, Avianca y LATAM Airlines expresaron el lunes que será complicado operar en el aeropuerto internacional de Santa Lucía y en el AICM como lo propone el actual gobierno, ya que contar con dos terminales aumentarían sus costos.

López Obrador indicó que cada 15 días el gobierno federal informará de los avances de la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

[email protected]