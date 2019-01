El otorgamiento de subsidios gubernamentales a productores de frijol, maíz, trigo y arroz se dará controlado y focalizado para los pequeños agricultores de estos alimentos básicos, con el objetivo de no generar distorsiones en la cadena de abasto, como corrupción, incremento de costos e impacto en las finanzas públicas, informó a las tiendas de autoservicio el próximo titular del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle Fernández.

Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), explicó que la semana pasada se reunió con Ovalle, quien aseguró que “no habrá una regresión” al control de precios de productos básicos en un libre mercado.

También, dijo que se evitará la corrupción y habrá seguridad de abasto en los productos, lo cual “nos quitó preocupaciones que teníamos, para que se explique a las cadenas comerciales cómo funciona”. El programa Precios de Garantía para Granos Básicos ofrece a productores de frijol un mayor pago, de 14,500 pesos por tonelada del grano, con límite de hasta 20 hectáreas para pequeños productores, lo que beneficiará a 90,000 frijoleros de la región y 300,000 de todos los estados productores.

En tanto, el pago para el maíz será de 5,610 pesos; para el arroz, 6,120 pesos, y para el trigo 5,790 pesos.

“Esto no afectaría los precios al público. Esta diferencia entre precio de mercado y el pagado a pequeños productores va a ser absorbida por el gobierno”, refirió.

Yáñez dijo que el gobierno también trabaja para que Liconsa (ahora Segalmex) venda leche a las tiendas de autoservicios, situación que se evalúa.

El presidente de ANTAD calificó como “desafortunado” el concepto de precios de garantía, porque lo que según busca el gobierno es que el programa esté limitado a pequeños productores de cuatro cultivos, en cantidades pequeñas que se verían como subsidios para esos sectores vulnerables.

“Pero no se buscaría que ese subsidio contaminara el resto de los sectores y no entraría a precios controlados, que sí afectaron en la década de los 70 y tardamos casi 30 años en salir de esas distorsiones, eso no ha funcionado en ningún país”, expresó.

Eugenio Carrión Rodríguez, director general de Relaciones con Gobierno de la ANTAD, recordó que durante la campaña de López Obrador se planteó el apoyo a los que menos tienen, dar prioridad a la seguridad y atacar la corrupción.

