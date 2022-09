AICM pide 36.6 mdp para equipo de desazolve

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) solicitó este mes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 36.6 millones de pesos para comprar durante el 2022 equipo hidroneumático de presión-succión, que ayude a reducción costos por el desazolve de su línea de drenaje y evite encharcamientos o inundaciones en pistas o vialidades, además de escritorios, sillas, sillones o archiveros.

De los recursos solicitados, el 85% se destinará a adquirir el equipo que ayude a resolver las complicaciones que genera la temporada de lluvia y conservar la capacidad y eficiencia hidráulica de la red de drenaje de la terminal.

“Se requiere realizar el retiro de azolve provocado por vegetación, basura, materia inorgánica, etc. que se acumule e impida el desalojo de las aguas residuales a través de las líneas de drenaje, producto de la operación diaria en pistas, hangares, vialidades y edificios terminales”, se argumentó.

Actualmente, se cuenta con tres cuadrillas de trabajadores que desazolvan las zonas o puntos críticos de las líneas de drenaje y trincheras antes del inicio de la temporada de lluvias. Sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades. Con el nuevo equipo, se busca que el aeropuerto pueda reducir hasta el 40% del monto de los contratos que realizan empresas externas para brindar el servicio.

En los últimos cinco años, el AICM ha pagado 55.1 millones de pesos (más IVA) por el servicio de desazolve general de líneas de drenaje, de trincheras, en cárcamos de bombeo y obras complementarias en el principal aeropuerto del país. Los contratos (uno por año) se adjudicaron todos a la misma empresa: Desazolve y Construcción Deyco.

Como parte de los argumentos para adquirir equipo mobiliario, el AICM refirió: como resultado de los daños y desperfectos que va presentado debido a su uso, cada año se dan de baja del inventario de activo fijo del aeropuerto aquellos bienes que ya no pueden ser utilizados por el personal y no tienen la posibilidad de ser reparados o no existe presupuesto para ello.

