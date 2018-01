A pesar de la baja en tarifas de servicios móviles a partir de la reforma en telecomunicaciones, el acceso a las TIC aún se encuentra sujeto al nivel de ingresos con que cuentan los hogares.

De acuerdo con The Social Intelligence Unit (The SIU), con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares (ENIGH) 2016, al agrupar los hogares por decil de ingreso corriente trimestral resultó que 97.5% de los hogares en el grupo más rico contaba con servicios de telecomunicaciones móviles, mientras que este indicador era 55.9% en el grupo de hogares más pobres (decil I).

Esto es, la brecha en servicios de telecomunicaciones móviles entre los hogares más ricos y los más pobres equivalió a 42 puntos porcentuales.

Dio como referencia que el gasto en telecomunicaciones móviles de un hogar en el primer decil, es decir, de bajos recursos, es de 285 pesos trimestrales en promedio. Mientas que un hogar en el décimo decil, más altos ingresos, gastó un promedio de 1,520 pesos trimestralmente. Esto es, los hogares ubicados en el decil más rico gastaron 5.3 veces más que los hogares en el decil más pobre en este rubro.

No obstante, el gasto en los hogares más ricos representó únicamente 0.9% de su ingreso, mientras que para los hogares del primer decil representó una carga equivalente a 3.5% de su ingreso.

“La caída de los precios de las telecomunicaciones móviles derivada de la reforma del sector coadyuva con una mayor adopción de estos servicios; sin embargo, parece que los beneficios de este fenómeno no se están distribuyendo equitativamente”, refirió la empresa de consultoría.

De modo que, advirtió, “los hogares más ricos se están beneficiando en mayor medida que los hogares pobres, permitiendo que los primeros puedan apropiarse con mayor facilidad de la información, contenidos y ventajas de las comunicaciones ubicuas que los primeros”.

The CIU señaló que la brecha entre los hogares más ricos y los más pobres en cuanto al consumo y gasto en telecomunicaciones móviles evidencia no sólo que no se ha logrado garantizar efectivamente el derecho de acceso a las TIC, sino también “la magnitud del reto que significa llevar los beneficios de la competencia en el sector a los hogares más pobres”.

En los últimos dos años, los más pobres del país, cuyos ingresos mensuales rondan los 3,000 pesos, tuvieron un ahorro de 2% derivado de la disminución en su gasto destinado a servicios de telecomunicaciones móviles, a partir de la caída de los precios de éstos.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) también ha señalado que en los últimos dos años la penetración de los servicios móviles en los deciles más bajos aumentó en 25%, mientras que en los deciles altos fue de apenas 5 por ciento. De acuerdo con el CIDE, en el 2014 los usuarios del decil más bajo dedicaron 6% de sus ingresos a estos servicios, mientras que aquellos en el decil más alto gastaron sólo 2 por ciento.

