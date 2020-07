México ha mantenido niveles de informalidad que profundizan el impacto de la pandemia del coronavirus y que ponen en evidencia la necesidad de trabajar por respuestas de corto plazo.

“Es el momento de reflexionar qué nos falta, por qué estamos así, por qué estamos con los indicadores que son tan malos con respecto a los otros países si antes tuvimos tiempo y vimos lo que estaba pasando porque quedamos en esa condición. Es momento para reflexionar qué nos falta y hay cosas que son muy claras, nos faltan sistemas efectivos de protección social y seguros de desempleo”, afirmó el director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

En conferencia de prensa, expuso que en el caso de México entre marzo y abril de este año registró una pérdida de 10.4 millones de puestos informales frente a una reducción de 2 millones de puestos formales. Ello generó una contracción de la tasa de informalidad de 8 puntos porcentuales, del 55.7% al 47.7 por ciento. Sin embargo, entre abril y mayo los puestos informales crecieron en 1.9 millones (de 20.7 a 22.6 millones). Ello implicó que la tasa de informalidad se incrementara en 4.1 puntos porcentuales entre esos meses, siendo del 51.8% en mayo de este año.

Por ello, enfatizó, “los seguros de desempleo han sido una estrategia clara, eso ha sido algo que ha posibilitado que la economía siguiera girando a niveles más bajos del plan, pero que la gente siguiera consumiendo y que no hubiera problemas más básicos. Por eso en esta pandemia los que no tienen seguro de desempleo hay que ponerlo en marcha y los que sí tienen hay que pensar en estrategias para mejorar”.

Al presentar el “Panorama Laboral en tiempos de la Covid-19: Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos ”, dijo que la tasa de desocupación promedio de la región, que a fines de 2019 era de 8.1%, podría subir entre 4 y 5 puntos porcentuales según los datos recopilados hasta el momento. Pero si la crisis continúa profundizando la situación podría empeorar.

El otro es sistemas efectivos es el de protección social, añadió, “allí se ve por ejemplo que muchos países han puesto en marcha bonos específicos, bonos Covid, pero un problema que tuvieron es que no supieron cómo pagarlos, no tenían base de datos y registros administrativos de las personas que son vulnerables o que están en economía informal, no había cómo llegar allí”.

Asimismo, dijo que es necesario tener un sistema de identificación de personas vulnerables, un sistema efectivo de protección social, “es fundamental para la post crisis apostar en la formalización; la informalidad ha sido una barrera estructural y eso ha imposibilitado una cantidad de muy buenas iniciativas que se han puesto en marcha, pero que simplemente no funcionaron porque es imposible en algunos casos controlar la economía informal”.