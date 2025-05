Casi 90% de las exportaciones de México a Estados Unidos no pagan aranceles: Ebrard

Casi 90% de las exportaciones de México a Estados Unidos no pagan aranceles, informó este martes Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El funcionario destacó que de los 14 tratados de libre comercio que opera Estados Unidos, sólo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene esa condición de ventaja.

Ebrard hizo estas declaraciones antes de participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, en la Ciudad de México, donde anticipó que detallará ahí tanto la situación de los aranceles que aplica Estados Unidos, como el desarrollo de la economía mexicana.

“México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Este país, Estados Unidos, tiene 13 adicionales, y nuestro tratado es el único que tiene hoy la condición de que casi el 90% del total de nuestro comercio con los Estados Unidos no tiene arancel”, dijo a la prensa Ebrard.

Desde otro ángulo, Estados Unidos ha violado el T-MEC, porque antes de los nuevos aranceles puestos en vigor unilateralmente por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato, el comercio entre México y Estados Unidos ocurría prácticamente sin aranceles.

De acuerdo con Ebrard, Estados Unidos redujo de 25 a 15% el arancel aproximado promedio sobre los autos importados originarios de México, considerando el nivel de contenido estadounidense modelo por modelo.

“Ya está el sistema de descuento -que nos preocupaba- para la industria automotriz. Ahora seguimos con acero y aluminio. El tema de remesas no está en la negociación con el Secretario de Comercio, porque no le corresponde”, dijo.

Al igual que a la importación de autos, Estados Unidos impuso un arancel universal de 25% al acero y aluminio importados, lo mismo que a los derivados de ambos productos.

Una aproximación de Ebrard sobre cómo van las negociaciones entre México y Estados Unidos respecto a los aranceles a la industria siderúrgica: “En acero y aluminio no te puedo decir ahora, pero yo te diría que llevamos ocho reuniones de acero y aluminio. Ya casi te podría decir que soy un experto en la materia. Entonces, soy optimista. No te puedo dar detalles, porque no se puede”.

Por otro lado, el funcionario resaltó el anunció de que BBVA invertirá más de 100,000 millones de pesos para los próximos seis años en México. “Es uno de los principales anuncios de inversión para nuestro portafolio de inversión”, agregó.

Finalmente, precisó que hay 623 empresas y 1,983 productos que utilizan el sello Hecho en México.

El Plan México incluye la reutilización del logo Hecho en México por la Secretaría de Economía. Esta acción busca reforzar la identidad nacional y promover los productos fabricados en el país. El distintivo Hecho en México, creado en 1978, podrá ser utilizado por productos hechos, manufacturados o ensamblados en México que cumplan con los estándares de calidad establecidos.