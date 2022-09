Tres cuartas partes de las vacantes por cubrir en Telmex son de planta externa, centrales y de última milla: STRM

Teléfonos de México (Telmex) y los trabajadores agremiados en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) viven un impasse por diferencias todavía no resueltas en el contrato colectivo de trabajo en cuanto el plan de pensiones y la contratación de 1,942 personas para cubrir el mismo número de vacantes en distintas áreas de la empresa a nivel nacional.

La compañía, señalan los trabajadores, apuesta por un mecanismo de jubilación que trastoca diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo que tienen que ver con el retiro y se niega a cubrir las vacantes, porque para ella implicaría un significativo desembolso de recursos que terminaría por impactar todavía más la deuda y los pasivos laborales de Telmex.

Al cierre de junio de 2022, la deuda total de Telmex se ubicó en 31,678 millones de pesos y su inversión a infraestructura cayó en 25% frente al dato de hace un año, para ubicarse en 1,761 millones de pesos. Los ingresos de Telmex para el trimestre abril-junio fueron de 23,782 millones de pesos, representando un descenso de 2 por ciento. El STRM dice que este resultado también obedece a que la directiva de Telmex ha traspasado sus negocios más rentables a su matriz América Móvil y por la imposibilidad que la empresa tiene para distribuir servicios de video en el país.

Francisco Hernández Juárez, líder sindical de los telefonistas, sostiene que el STRM sigue manteniendo una disposición al diálogo con la cúpula de Telmex que permita la solución a todas las diferencias que alejan a la empresa de sus trabajadores y para evitar, sobretodo, una nueva situación de huelga como la ocurrida en julio. Pero mientras, indica, la ausencia de nuevos trabajadores que cubran las plazas que dejaron los telefonistas ya jubilados provoca que a Telmex le sea complicado brindar un servicio de calidad, sobre todo en áreas como la operación de centrales telefónicas, el tendido y mantenimiento de redes en postería y ductos, y la conexión directa al hogar, la llamada última milla. Estos son los puestos que al sindicato le urgiría cubrir pronto para atender mejor al consumidor. Telmex tenía en junio de 2022 a un total de 39,971 telefonistas jubilados.

—La prensa cita que hay diálogo mínimo del STRM con la compañía y que los telefonistas se irían a huelga en febrero de 2023, si este martes no advierten avances en una reunión prevista con los directivos de Telmex…

—Avances los ha habido, aunque muy pocos, y diálogo hay entre las dos partes. Este martes nos vamos a estar viendo y les vamos a presentar nuestra propuesta; y ahí tenemos que recordarles que cuando se estableció el compromiso de levantar la huelga en la mesa técnica, fue que si la empresa no cumplía con los compromisos que se establecieron en esa ocasión, podíamos emplazar a huelga en cualquier momento, pues no necesitamos esperar hasta febrero del próximo año. No sé de dónde salió eso.

—Según los reportes financieros de la empresa entregados a la Bolsa Mexicana de Valores, su situación financiera y la imposibilidad de ofrecer servicios adicionales hace complicada su operación y la contratación de nuevo personal, ¿qué perspectiva tendrían los telefonistas?

—Hace unas semanas, nosotros tuvimos que llegar a ejercitar nuestro derecho de huelga y esto fue frente a la intransigencia de la empresa, porque las vacantes que no nos quiere cumplir se pactaron en 2019, pero ya pactadas y firmado ya el contrato colectivo de trabajo, en la siguiente revisión de contrato, para el año 2020, todavía no las había cubierto y nos dijo entonces que no las iba a cubrir, porque ya su situación financiera no se lo permitía. Eso, obviamente, es falso porque es posible.

Sí está difícil su situación financiera. Pero la razón por lo que su situación está difícil hoy es porque el déficit del fondo de pensiones no lo ha cubierto y eso hace las condiciones más difíciles. Y porque también sacó los servicios más rentables de Telmex y los pasó directo a América Móvil.

Todas esas decisiones que tomó la empresa afectaron su nivel de ingresos, y ahora dice que le va costar cerca de 19,000 millones de pesos cubrir las 1,942 vacantes, pero lo que dice es falso, porque los estudios factoriales que significan cubrir esas 1,942 vacantes cuestan 350 millones de pesos. Es decir, nada que la empresa no pudiera resolver y poder cumplir con las vacantes aún con su nivel de ingresos y poder evitar así un conflicto. Nosotros no decimos que no se requiera de una revisión de la situación financiera y si podemos ayudar, lo hacemos con mucho gusto.

—¿Mantienen los telefonistas todavía esa posición de ayudar a Telmex aceptando un paquete accionario de la empresa?

—La teníamos. Con el acuerdo que teníamos trabajando, que era cambiar acciones por antigüedad y por salario, con eso ayudábamos de una manera mucho más importante a la empresa, pero pues ella decidió dejarlo de lado y concentrarse en no dejar personal. Y cuando se hizo la mesa técnica tras la huelga dijimos que esa mesa nos va ayudar a dejar los números más en claro.

El problema está en los jubilados actuales y con los que se van a jubilar con las condiciones de las cláusulas 149, 149 Bis y 149 Ter.

La empresa tiene actualmente una jubilación que paga el 140% de su salario. La empresa lo redujo al 30% y una parte la está contando de las Afores. Es decir “ahora ya te quito la jubilación” y tu principal fuente de ingresos para cuando te jubiles va a ser tu Afore y yo pongo la diferencia para que tú salgas ganando ya como jubilado lo que estabas ganando como activo”, pero cargándoselo a tu cuenta de la Afore.

Con tanta incertidumbre nos parece a nosotros que no es una mejoría, que se quite la responsabilidad del 70% y se lo pase a la Afore.

Vamos a presentar una propuesta en donde pedimos que se respete el compromiso que se hizo y se entreguen esas vacantes que ya estaban comprometidas y que por ley nos corresponde de acuerdo a la 149 Ter, pero siento, al menos ahorita, que no se va avanzando en la dirección que se tenía previsto con la mesa técnica. Se percibe entonces que puede estacarse la negociación en estos días si la empresa no cambia de actitud.

—Durante la huelga, Telmex dijo en prensa que la maquinaria instalada mantendría activa la prestación del servicio, aunque los telefonistas mantuvieran esa actitud de no regresar a labores, ¿qué tanto puede una máquina estar operando sin intervención humana?

—Todo ese equipo es muy sensible. Esas máquinas no se arreglan solas y aunque son automáticas, tienen que estar permanentemente supervisadas por el personal adecuado, porque empiezan a alarmar y si no se atienden, empiezan a encadenarse una serie de fallos y de efecto muy importante. En la audiencia previa a la huelga, la empresa dijo que quería que se quedaran 30,000 trabajadores a trabajar en esos equipos. A la media hora de que estallara la huelga, ya nos estaban pidiendo auxilio porque hubo varias fallas fuertes en distintas partes y querían que los trabajadores entraran a resolver el servicio, pero si hacemos eso, la huelga nos la declaran inexistente.

Faltan 1,942 trabajadores con urgencia en el área de comercial, de planta externa, en conmutación, transmisión, para redes sociales y administración. Está difícil trabajar así, porque no se han cubierto en más de tres años esas posiciones de trabajo que allí están y aparte se tiene que atender con nuestros trabajadores a la empresa mayorista, alrededor de 1,000 trabajadores están allí, pero que siguen siendo telefonistas porque ese fue el compromiso.

Nosotros queremos apoyar, pero planteamos que la empresa cumpla los compromisos que están establecidos y que ella mismo aceptó. No agregamos nada más. Si no quiere contratar más personal que no la contrate, pero no vamos a modificar más cláusulas ya.

